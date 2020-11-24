Человек года-2020. Номинация «Старт года. Фуд-проект»

В 2020 году номинация посвящена стартапам фуд-индустрии. Экспертное жюри рассматривало проекты, связанные с производством продуктов, необычными форматами, уделяя особое внимание полезному питанию.

Хайям Аминов,

Fresco Food

В 2020 году было запущено производство продуктов на базе ресторана авторской кухни с использованием самых качественных продуктов и современных технологий. В 2020 году было запущено производство продуктов на базе ресторана авторской кухни с использованием самых качественных продуктов и современных технологий.

Продукты без консервантов и красителей, все натуральное и качественное. В линейке — вяленые томаты, копченое масло, фисташковое молоко, паштет из печени цыпленка с портвейном и обожженными томатами, крем из белой плесени с фисташкой и инжиром, крем из голубой плесени с трюфелем и грушей в карамели, фисташковое сгущенное молоко. Планируется запуск масштабного производства.

Аветис Арутюнян,

экзотическая лавка «Изюминка»

Сеть «Изюминка» занимается продажей, доставкой свежих овощей, фруктов и ягод круглогодично. В ассортименте немало экзотических фруктов, сибирских ягод, самой разнообразной зелени и сухофруктов. Сеть «Изюминка» занимается продажей, доставкой свежих овощей, фруктов и ягод круглогодично. В ассортименте немало экзотических фруктов, сибирских ягод, самой разнообразной зелени и сухофруктов.

Компания поставляет фрукты, овощи и зелень в Красноярске, Железногорске, Сосновоборске и Дивногорске. В 2020 году был открыт новый магазин в жилом районе «Южный берег».

Екатерина Березина,

морской городской маркет Seabass&Sauvignon

Заведение сочетает два формата — ресторан и рыбный маркет. За год работы стал неотъемлемой частью проспекта Мира. Его основателям удалось сохранить историческое своеобразие памятника архитектуры, воплотить смелые идеи дизайнера и создать комфортное светлое пространство. Редкие вина и широкий выбор других алкогольных и безалкогольных напитков, разнообразие оливок и других закусок, интересные соусы и специи составляют гармоничный фон свежим морепродуктам и рыбе, которые можно выбрать на сверкающей ледяной витрине. В ближайшем будущем — открытие собственного производства и сети маркетов по всему городу. Заведение сочетает два формата — ресторан и рыбный маркет. За год работы стал неотъемлемой частью проспекта Мира. Его основателям удалось сохранить историческое своеобразие памятника архитектуры, воплотить смелые идеи дизайнера и создать комфортное светлое пространство. Редкие вина и широкий выбор других алкогольных и безалкогольных напитков, разнообразие оливок и других закусок, интересные соусы и специи составляют гармоничный фон свежим морепродуктам и рыбе, которые можно выбрать на сверкающей ледяной витрине. В ближайшем будущем — открытие собственного производства и сети маркетов по всему городу.

Светлана Буриченко,

сеть фирменных магазинов «Рыба пила»

Первый магазин рыбы, морепродуктов и вина открылся 5 октября 2019 года. Это был новый формат магазина рыбных деликатесов, где также предлагалась продукция, уже готовая к приготовлению, — дефростированная, очищенная и замаринованная рыба. В магазинах продается продукция собственного производства с упором на качество, натуральность и полезность, без каких-либо красителей, усилителей или заменителей. Первый магазин рыбы, морепродуктов и вина открылся 5 октября 2019 года. Это был новый формат магазина рыбных деликатесов, где также предлагалась продукция, уже готовая к приготовлению, — дефростированная, очищенная и замаринованная рыба. В магазинах продается продукция собственного производства с упором на качество, натуральность и полезность, без каких-либо красителей, усилителей или заменителей.

В июне 2020 года сеть запустила большое собственное производство с отдельными цехами для производства рыбных полуфабрикатов, выпечки пирогов и кулинарии.

Александр Винников,

семейный экофуд-маркет NewYog.ru

Самый большой семейный маркет полезных товаров и продуктов для йоги за Уралом. В ассортименте 5000+ позиций с доставкой по миру и высокой клиентоориентированностью. Работают три филиала в Красноярске. Основатели экофуд-маркета ежедневно снимают честные обзоры в «Инстаграме» @newyog без оглядки на красивые упаковки и рекламу производителей. И сами пробуют все, что продается в Сети. Самый большой семейный маркет полезных товаров и продуктов для йоги за Уралом. В ассортименте 5000+ позиций с доставкой по миру и высокой клиентоориентированностью. Работают три филиала в Красноярске. Основатели экофуд-маркета ежедневно снимают честные обзоры в «Инстаграме» @newyog без оглядки на красивые упаковки и рекламу производителей. И сами пробуют все, что продается в Сети.

Константин и Анастасия Глазовы,

Cremeria A.RÓMA

В 2020 году Константин и Анастасия Глазовы запустили BioRÓMA — специальную линейку полезных продуктов от компании Cremeria A.RÓMA. Главным продуктом в линейке стало натуральное кокосовое молоко, приготовленное из мякоти органического кокоса, имеющего сертификаты USDA ORGANIC, EU Organic Bio, Halal и Kosher. Молоко BioRÓMAa, приготовленное на современном итальянском оборудовании, сохраняет ценные природные свойства кокоса. Продукт поставляется в экологичной стеклянной таре, которая впоследствии принимается на переработку. В 2020 году Константин и Анастасия Глазовы запустили BioRÓMA — специальную линейку полезных продуктов от компании Cremeria A.RÓMA. Главным продуктом в линейке стало натуральное кокосовое молоко, приготовленное из мякоти органического кокоса, имеющего сертификаты USDA ORGANIC, EU Organic Bio, Halal и Kosher. Молоко BioRÓMAa, приготовленное на современном итальянском оборудовании, сохраняет ценные природные свойства кокоса. Продукт поставляется в экологичной стеклянной таре, которая впоследствии принимается на переработку.

Роман Гольдман,

мясная консервация «Мясничий»

Это новый проект и новый взгляд на, казалось бы, привычный продукт. События 2020 года поменяли покупательские предпочтения жителей больших городов, привыкших активно проводить время в заведениях общественного питания. Холдинг Goldman Group вернул в широкий доступ качественную ресторанную еду и основу для мясных блюд, упаковав их в безопасную упаковку. 35 наименований — от классики ГОСТа до изысканных паштетов из экзотического мяса сибирской дичи. Это новый проект и новый взгляд на, казалось бы, привычный продукт. События 2020 года поменяли покупательские предпочтения жителей больших городов, привыкших активно проводить время в заведениях общественного питания. Холдинг Goldman Group вернул в широкий доступ качественную ресторанную еду и основу для мясных блюд, упаковав их в безопасную упаковку. 35 наименований — от классики ГОСТа до изысканных паштетов из экзотического мяса сибирской дичи.

Проект стартовал с нуля в феврале 2020 года: новое производство, новые каналы поставки сырья и дистрибуции готовой продукции, другой подход к организации процессов. Как итог — прорывной продукт с покупательским спросом в России и за ее пределами.

Алексей Григорьев,

НПО «ЭЛАНД»

Собственное производство НПО «ЭЛАНД» является техническим подразделением одно-именного агрохозяйства, которое с 2008 года выращивает зеленые культуры и землянику по итальянской технологии (гидропонные системы). В 2020 году запустили новый проект «НОВЬ» — инновационное оборудование для выращивания огурцов, томатов и других культур. Это альтернатива традиционным теплицам и технологиям выращивания. Собственное производство НПО «ЭЛАНД» является техническим подразделением одно-именного агрохозяйства, которое с 2008 года выращивает зеленые культуры и землянику по итальянской технологии (гидропонные системы). В 2020 году запустили новый проект «НОВЬ» — инновационное оборудование для выращивания огурцов, томатов и других культур. Это альтернатива традиционным теплицам и технологиям выращивания.

Эдуард Демко,

EasyCook

EasyCook — сервис по доставке наборов продуктов с рецептами. Это современный помощник на кухне, который облегчает процесс приготовления еды. EasyCook — сервис по доставке наборов продуктов с рецептами. Это современный помощник на кухне, который облегчает процесс приготовления еды.

С EasyCook не нужно ломать голову над меню, ведь на сайте представлено более 70 блюд в 8 категориях. Все ингредиенты в необходимом количестве доставляются под конкретный рецепт. Процесс приготовления становится удобнее, ведь все ингредиенты будут взвешены и расфасованы, а, например, картофель уже очищен. EasyCook экономит порядка 10 часов в неделю, которые можно провести с пользой для себя.

Александр Земеров,

Oil family

Ремесленное производство по отжиму сыродавленных масел. Отжим масла производится в ясеневых бочонках без контакта с металлом и нагрева сырья. За счет этого получается именно сыродавленное масло с максимальным содержанием витаминов, кислот группы Омега. Для отжима используется исключительно сертифицированное сырье самого высокого качества. Как правило, это фермерские хозяйства Алтая, Краснодарского края, средней полосы России. Масло разливается только в стеклянную посуду. Три компонента качества масла Oil family — качественное сырье, холодный отжим, экологичная тара. Ремесленное производство по отжиму сыродавленных масел. Отжим масла производится в ясеневых бочонках без контакта с металлом и нагрева сырья. За счет этого получается именно сыродавленное масло с максимальным содержанием витаминов, кислот группы Омега. Для отжима используется исключительно сертифицированное сырье самого высокого качества. Как правило, это фермерские хозяйства Алтая, Краснодарского края, средней полосы России. Масло разливается только в стеклянную посуду. Три компонента качества масла Oil family — качественное сырье, холодный отжим, экологичная тара.

Андрей Коваленко,

Зеленогорский пивоваренный завод ZELEN (г. Зеленогорск, Красноярский край)

В 2020 году завод запустил новую продуктовую линейку — напитки «Черный чай» и «Каркаде» на основе чайного гриба Комбуча. Это первый в регионе опыт производства напитков из чайного гриба. В 2020 году завод запустил новую продуктовую линейку — напитки «Черный чай» и «Каркаде» на основе чайного гриба Комбуча. Это первый в регионе опыт производства напитков из чайного гриба.

Зеленогорский завод ZELEN первым в Красноярском крае начал производство полезных и вкусных напитков на основе чайного гриба.

Натуральные ферментированные напитки ценят прежде всего за благотворное влияние на пищеварение благодаря пробиотикам, которыми богат чайный гриб. Также они богаты витаминами, антиоксидантами и органическими кислотами, повышают тонус и укрепляют иммунитет.

Ольга и Дмитрий Леконцевы,

«Авокадос»

«Авокадос» — магазин продуктов для приверженцев здорового образа жизни. Здесь можно найти фрукты, овощи, орехи и огромное количество полезных продуктов, которые не встретишь в обычном супермаркете. Отдельно стоит отметить витрину Takeaway c готовой едой навынос: поке, суши, свежевыжатые соки холодного отжима, лимонады, чиа-пудинги, а также десерты собственного производства без муки, сахара, глютена, яиц. «Авокадос» — магазин продуктов для приверженцев здорового образа жизни. Здесь можно найти фрукты, овощи, орехи и огромное количество полезных продуктов, которые не встретишь в обычном супермаркете. Отдельно стоит отметить витрину Takeaway c готовой едой навынос: поке, суши, свежевыжатые соки холодного отжима, лимонады, чиа-пудинги, а также десерты собственного производства без муки, сахара, глютена, яиц.

Первый филиал открылся осенью 2019 года, а второй магазин появился в начале лета 2020 года.

Любовь Логинова,

фермерское хозяйство «МамаФермер»

Фермерские продукты собственного производства, а также полуфабрикаты. «МамаФермер» выращивает кроликов, кур и делает голубцы и пельмени. Все свежайшее и экологически чистое. Это не просто производство, но в первую очередь домашний подход и стопроцентно натуральные продукты. При производстве полуфабрикатов здесь готовы менять рецептуру по запросу клиента. В 2020 году удалось наладить сотрудничество с множеством фермерских хозяйств Красноярского края, которые обеспечивают «МамаФермер» мясом. Фермерские продукты собственного производства, а также полуфабрикаты. «МамаФермер» выращивает кроликов, кур и делает голубцы и пельмени. Все свежайшее и экологически чистое. Это не просто производство, но в первую очередь домашний подход и стопроцентно натуральные продукты. При производстве полуфабрикатов здесь готовы менять рецептуру по запросу клиента. В 2020 году удалось наладить сотрудничество с множеством фермерских хозяйств Красноярского края, которые обеспечивают «МамаФермер» мясом.

Мария Москвина, MaryJane’s

В 2016 году вместе с подругой Евгенией запустила производство натуральной ореховой пасты MaryJane’s в Красноярске. Философия продукта заключается в том, что больше не нужно выбирать между быстрым, вкусным и полезным завтраком — все эти качества сочетает в себе ореховая паста. Продукт не содержит сахара и консервантов. В 2019 году карамельная ореховая паста была удостоена золотой медали на конкурсе «Наша марка». В 2016 году вместе с подругой Евгенией запустила производство натуральной ореховой пасты MaryJane’s в Красноярске. Философия продукта заключается в том, что больше не нужно выбирать между быстрым, вкусным и полезным завтраком — все эти качества сочетает в себе ореховая паста. Продукт не содержит сахара и консервантов. В 2019 году карамельная ореховая паста была удостоена золотой медали на конкурсе «Наша марка».

Александра Суворова,

магазин «Дары Малиновки»

Магазин является отражением идеи того, что сельское хозяйство — это достойно, дорого, красиво, доступно. Весь ассортимент — терруарный продукт Ирбейского и Сухобузимского районов Красноярского края, произведенный в особых климатических и экологических условиях. А значит, имеющий набор уникальных качеств, влияющих на его вкус и полезные свойства. В магазине можно приобрести свыше 15 сортов картофеля, более 10 видов очищенных овощей в вакуумной упаковке, кисломолочную продукцию, сыры, десерты на основе молока и сливок, кондитерские изделия. Весь молочный ассортимент магазина представлен в стеклянной таре, которую можно вернуть или обменять. Формат магазина «Дары Малиновки» — «европейский семейный магазин», где и на поле, и за прилавком трудятся члены одной семьи, и каждый несет личную ответственность за часть общего дела. Магазин является отражением идеи того, что сельское хозяйство — это достойно, дорого, красиво, доступно. Весь ассортимент — терруарный продукт Ирбейского и Сухобузимского районов Красноярского края, произведенный в особых климатических и экологических условиях. А значит, имеющий набор уникальных качеств, влияющих на его вкус и полезные свойства. В магазине можно приобрести свыше 15 сортов картофеля, более 10 видов очищенных овощей в вакуумной упаковке, кисломолочную продукцию, сыры, десерты на основе молока и сливок, кондитерские изделия. Весь молочный ассортимент магазина представлен в стеклянной таре, которую можно вернуть или обменять. Формат магазина «Дары Малиновки» — «европейский семейный магазин», где и на поле, и за прилавком трудятся члены одной семьи, и каждый несет личную ответственность за часть общего дела.

Иван Тимофеенко,

научно-лабораторный комплекс «Дары Малиновки»

Научно-лабораторный комплекс «Дары Малиновки» начал свою работу в 2020 году. Занимается производством и оптовой продажей высококачественного посадочного материала. Основное направление — производство исходного материала семенного картофеля. Научно-лабораторный комплекс «Дары Малиновки» начал свою работу в 2020 году. Занимается производством и оптовой продажей высококачественного посадочного материала. Основное направление — производство исходного материала семенного картофеля.

В лабораторных условиях сильные здоровые растения картофеля черенкуются, проверяются на наличие вирусов и проращиваются в пробирках. Подросшие ростки доращивают в теплицах. В 2020 году было посажено более 16 тыс. растений

и собрано более 85 тыс. мини-клубней. Еще 4 года собранные клубни будут размножаться в полях в специальных условиях до семенного материала категории «элита».

Также в лабораторных условиях происходит микроклонирование клубники, декоративных многолетних растений, плодовых и ягодных культур, а позже планируется клонировать и хвойные породы.

Наталья Трущелева, Ярослав Арсенюк,

ремесленная пекарня «Формула хлеба»

Ремесленная пекарня открылась летом 2019 года на проспекте Мира. Основное направление — хлеб на природных заквасках и хлеб без глютена из муки собственного помола. Ремесленная пекарня открылась летом 2019 года на проспекте Мира. Основное направление — хлеб на природных заквасках и хлеб без глютена из муки собственного помола.

Сейчас в ассортименте 12 видов хлеба и 13 видов печенья, почти половина позиций — без глютена. Особой популярностью пользуется авторское печенье. В пекарне проводятся ежедневные дегустации. Регулярно на площадке «Формулы хлеба» проходят мастер-классы по обучению домашнему хлебопечению.

Максим Шевченко, «АльтуМа»

Предприятие выращивает уникальный легальный конопляный чай, который вобрал в себя все самые полезные свойства этого уникального, сильного и незаслуженно забытого растения. Конопляный чай принесет пользу организму и позволит попробовать новый необычный вкус. Вся продукция изготовлена только из натуральных ингредиентов. Идеальное сочетание микроэлементов для расслабления. Повышает качество сна и отдыха. Активизирует естественные силы организма. Способствует снятию симптомов боли, тревоги, депрессии. Источник антиоксидантов и витаминов. Предприятие выращивает уникальный легальный конопляный чай, который вобрал в себя все самые полезные свойства этого уникального, сильного и незаслуженно забытого растения. Конопляный чай принесет пользу организму и позволит попробовать новый необычный вкус. Вся продукция изготовлена только из натуральных ингредиентов. Идеальное сочетание микроэлементов для расслабления. Повышает качество сна и отдыха. Активизирует естественные силы организма. Способствует снятию симптомов боли, тревоги, депрессии. Источник антиоксидантов и витаминов.

Уникальные климатические условия, правильно подобранное время, бережный сбор, щепетильная естественная сушка позволила сохранить и донести до ценителя весь спектр первозданного запаха, вида, вкуса и пользы этого уникального растения.

Подготовили Анна Аульченко, Юлия Чанчикова