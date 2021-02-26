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«Выпечка, суши и пицца» — как изменился красноярский общепит за год

«Выпечка, суши и пицца» — как изменился красноярский общепит за год
Иллюстрация: pixabay.com

Сервис 2ГИС изучил состояние общепита в 15 крупных российских городах по итогу ковидного 2020 года. Если рестораны смогли удержать положительную динамику, то бары и столовые - нет.

#НОВОСТИ
За 2020 год число заведений общепита в Красноярске выросло на 3,73% и составило 2 086, сообщил сервис 2ГИС по итогу изучения этого сегмента рынка в 15 крупнейших городах России.
 
Активнее всего в Красноярске росли пекарни, число которых за год увеличилось на 36,1%. На втором месте — заведения японской кухни, прибавившие в числе 31,3%. Замыкают тройку лидеров пиццерии —+27,78%.
 
Едва заметной оказалась динамика в сегменте ресторанов — всего +2,7%. А вот бары и столовые вообще показали отрицательный рост — их число сократилось на 4% и 1,5% соответствено.
 
В целом, Красноярск по степени прироста на 12 месте среди 15 городов. Самым же динамичным стал рынок Волгограда — он прибавил 25,39%. Здесь также основной рост был отмечен в сегменте пекарен (+42,5%) и пиццерий (+24%), а вот японскую кухню заменили кулинарии (+19,8%).
 
Опередил Красноярск и сосед по СФО — Новосибирск. Здесь тон задавали суши-бары, численность которых за 2020 год выросла в 2,7 раза. Вторыми оказались кулинарии (+70%), а третьими все те же пекарни (21,8%).
 
В целом по 15-ти городам число заведений общепита за 2020 год выросло всего на 8,9% против 31,6% годом ранее.
Автор: Евгений Волошинский
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