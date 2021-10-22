Больше половины российских компаний будут работать с 30 октября по 7 ноября
Несмотря на то, что этот период объявлен выходным на официальном государственном уровне, 55% компаний все-таки продолжат работу. Это выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Из тех, кто планирует работать, в основном, компании, которые и так работают все дни, даже в государственные праздники. Это, к слову, почти каждая пятая организация.
В основном, в таких компаниях все-таки будут разговаривать с сотрудниками и объяснять им необходимость выйти на работу в нерабочие дни. Так ответили 70% респондентов. А в каждой пятой компании решили вообще никак не объяснять работникам свое решение.
Однако с графиком на выходных определились не все — 17% пока не решили, выйдут ли на работу в этот период.
Выше всего доля неопределившихся среди компаний в таких отраслях бизнеса, как химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор (по 50% еще не приняли решение), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%), добывающая отрасль, строительство, недвижимость, энергетика (по 33% не приняли решение).
Нашлись и те, кто решили, что на законных выходных будут отдыхать — но таких немного, всего 6%.
Среди отдыхающих много компаний и сферы строительства, промышленного оборудования и ИТ.
89% компаний-участников опроса ответили, что работали и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле-мае 2020 и 2021 гг., каждая десятая компания не работала.
Напомним, президент Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим. Таким образом, он поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой. По мнениею властей, решение поможет снизить уровень распространения коронавирусной инфекции.
Решение президента поддержали больше 50% россиян.
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