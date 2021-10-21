Красноярские компании стали меньше тратить на профилактику COVID-19

За год компании стали меньше тратить денег на закупку средств защиты от Covid-19 для своих сотрудников. Это показал опрос, который провела служба исследований hh.ru.

Так, в течение прошлого года на маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и другие средства защиты компании тратили в среднем от 5 до 10 тысяч рублей из расчета на одного сотрудника.

Уже в 2021 году компаний, которые тратят такую сумму, стало в 2 раза меньше. В текущем году затраты большинства сибирских организаций (43%) составляют от 1 до 5 тысяч рублей.

Количество предприятий, которым покупка средств защиты от Covid-19 обходится на сумму свыше 10 тысяч рублей, за год практически не изменилось: в 2020 таких компаний было 17%, в 2021 — 20%.

Болеть коронавирусом сотрудники также стали меньше.

В каждой третьей фирме количество выданных больничных листов по заболеванию Covid-19 составило в среднем от 1 до 10 штук.

За год снизилось число компаний, в которых было выдано от 10 до 20 больничных по Covid-19: в 2020 это была каждая пятая компания, в 2021 — каждая шестая.

Выросло также и число предприятий, сотрудникам которых не было выдано ни одного больничного по Covid-19, с 23% в 2020 до 29% в 2021.

В основном, больничный оформляется в срок на 7-14 дней. Некоторым требуется и больше дней, чтобы выздороветь — однако число больничных листов на срок от 14 до 21 дня за год заметно снизилось — с 39% до 30%.

И лишь 5% больничных выдаются на срок до 6 дней.

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