Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.10
71,23
82,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жители Красноярского края не боятся потерять работу. Но уверенность снижается

Жители Красноярского края не боятся потерять работу. Но уверенность снижается
Иллюстрация: peredellkin.ru

Жители Сибири уверенно чувствуют себя на рынке труда. По итогам третьего квартала 2021 года, около 70% респондентов уверены: на данный момент риска увольнения у них нет.

#НОВОСТИ

Однако, как отмечают аналитики hh.ru, почти 30% все же боятся потерять работу. К слову, тех, кто нервничает, стало на 10% больше, чем во втором квартале этого года.

В целом же настроения сибирских соискателей активно выходят из прошлогоднего кризиса. Они стали увереннее, и такая тенденция прослеживается по всей стране. В целом увольнения боятся 20% россиян, а не опасаются — 71%.

Спокойной всего на рынке труда чувствуют себя жители Приволжского федерального округа и Уральского ФО.

Наиболее стабильно среди сибирских соискателей ощущают себя представители спортивной сферы и индустрии красоты, а также сотрудники продаж.

Что касается страны в целом, тут картина другая.

Меньше других опасаются сокращений представители сотрудники из сферы искусства, развлечения и масс-медиа. Представители сферы закупок, а также инсталляции и сервиса наиболее опасаются сокращений», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Ранее эксперты hh.ru рассказали, почему красноярцы ходят на работу. Оказалось, что не только раи денег: важны также опыт, саморазвитие, общение и признание.

 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске определили лучших самозанятыхВ Красноярске определили лучших самозанятых
  • Алексей Храмцов назначен министром образования Республики ТываАлексей Храмцов назначен министром образования Республики Тыва
  • В Красноярском крае могут увеличить количество ковидных коекВ Красноярском крае могут увеличить количество ковидных коек
  • Хазрету Совмену вручили Российского НобеляХазрету Совмену вручили Российского Нобеля
  • Сувенирным банкнотам ужесточат правила использованияСувенирным банкнотам ужесточат правила использования
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.