Жители Красноярского края не боятся потерять работу. Но уверенность снижается
Жители Сибири уверенно чувствуют себя на рынке труда. По итогам третьего квартала 2021 года, около 70% респондентов уверены: на данный момент риска увольнения у них нет.
Однако, как отмечают аналитики hh.ru, почти 30% все же боятся потерять работу. К слову, тех, кто нервничает, стало на 10% больше, чем во втором квартале этого года.
В целом же настроения сибирских соискателей активно выходят из прошлогоднего кризиса. Они стали увереннее, и такая тенденция прослеживается по всей стране. В целом увольнения боятся 20% россиян, а не опасаются — 71%.
Спокойной всего на рынке труда чувствуют себя жители Приволжского федерального округа и Уральского ФО.
Наиболее стабильно среди сибирских соискателей ощущают себя представители спортивной сферы и индустрии красоты, а также сотрудники продаж.
Что касается страны в целом, тут картина другая.
Меньше других опасаются сокращений представители сотрудники из сферы искусства, развлечения и масс-медиа. Представители сферы закупок, а также инсталляции и сервиса наиболее опасаются сокращений», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.
Ранее эксперты hh.ru рассказали, почему красноярцы ходят на работу. Оказалось, что не только раи денег: важны также опыт, саморазвитие, общение и признание.
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