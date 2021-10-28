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В Красноярском крае уже почти 650 заболевших за сутки

В Красноярском крае уже почти 650 заболевших за сутки
Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, за последние сутки подтверждено 647 случаев.

#НОВОСТИ

С 30 октября в Красноярском крае вступают в силу новые ограничения: посещение торговых центров по QR-кодам вакцинированных или переболевших, с 1 ноября такие же правила начинают действовать в отношении зрелищных и спортивных мероприятий.

Не исключено, что уже в ближайшее время будут введены дополнительные меры.

На основании складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в настоящее время и с учетом динамики развития ситуации в период предстоящих нерабочих дней прорабатываются предложения в адрес Губернатора края по стабилизации ситуации и введению дополнительных мер по противодействию распространению COVID-19», - отметил Дмитрий Горяев.

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Автор: Петр Савельев
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