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Хакасия ввела комендантский час с 28 октября

Хакасия ввела комендантский час с 28 октября
Автор фото: Gerd Altmann . Иллюстрация: pixabay.com

В республике ужесточили антиковидные меры на время локдауна. Глава Хакасии Валентин Коновалов распорядился остановить работу нескольких отраслей экономики.

#НОВОСТИ

С 28 октября по 7 ноября для всех граждан вводится требование не покидать место пребывания с 22.00 до 6.00. Правда, это требование не касается предприятий с непрерывным циклом работы. При этом работодатели, которые не могут остановить работу, должны отправить не менее 50% сотрудников на удаленку.

На этот же период закрываются магазины, рестораны, предприятия сферы услуг, приостанавливает работу городской транспорт в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Школам рекомендовано объявить каникулы.

Будут работать только аптеки, магазины, торгующие товарами первой необходимости, общепиту разрешено работать на вынос. Пенсионерам предписано уйти на самоизоляцию.

Напомним, в Красноярском крае с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, в этот же период начинают действовать QR-коды, вход по ним будет разрешен не только на массовые зрелищные и спортивные мероприятия, но и в торговые центры. Посетителей ТЦ также обязали предъявлять паспорт, чтобы убедиться в принадлежности кода.

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Автор: Петр Савельев
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