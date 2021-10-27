Хакасия ввела комендантский час с 28 октября
В республике ужесточили антиковидные меры на время локдауна. Глава Хакасии Валентин Коновалов распорядился остановить работу нескольких отраслей экономики.
С 28 октября по 7 ноября для всех граждан вводится требование не покидать место пребывания с 22.00 до 6.00. Правда, это требование не касается предприятий с непрерывным циклом работы. При этом работодатели, которые не могут остановить работу, должны отправить не менее 50% сотрудников на удаленку.
На этот же период закрываются магазины, рестораны, предприятия сферы услуг, приостанавливает работу городской транспорт в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Школам рекомендовано объявить каникулы.
Будут работать только аптеки, магазины, торгующие товарами первой необходимости, общепиту разрешено работать на вынос. Пенсионерам предписано уйти на самоизоляцию.
Напомним, в Красноярском крае с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, в этот же период начинают действовать QR-коды, вход по ним будет разрешен не только на массовые зрелищные и спортивные мероприятия, но и в торговые центры. Посетителей ТЦ также обязали предъявлять паспорт, чтобы убедиться в принадлежности кода.
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