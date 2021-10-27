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Темпы вакцинации в Красноярском крае выросли после объявления о QR-кодах

Темпы вакцинации в Красноярском крае выросли после объявления о QR-кодах
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: pixabay.com

Такой вывод можно сделать из сообщения краевого оперативного штаба о количестве вакцинированных. За неделю после объявленных дополнительных мер оно выросло в два раза.

#НОВОСТИ

За неделю прививку от коронавируса сделали почти 40 тысяч жителей края, до этого вакцинировались порядка 20 тысяч в неделю. По данным оперштаба, 987 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины, 920 тысяч человек привиты полностью. Порядка 70 тысяч жителей края, вакцинировавшихся в январе-феврале 2021 года, могут пройти ревакцинацию.

Напомним, в Красноярском крае с 1 ноября вводятся QR-коды на посещение зрелищных и спортивных мероприятий, однако накануне губернатор края подписал указ, согласно которому уже с 30 октября вход в торговые центры будет доступен только обладателям QR-кодов вакцинированного или переболевшего.

Как отметил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, для людей с медотводом от прививок исключений сделано не будет: нет QR-кода – нет возможности ходить в магазины и театры.

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Автор: Петр Савельев
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