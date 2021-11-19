Конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» продлил прием заявок

Желающим принять участие в конкурсе добавили еще месяц для того, чтобы заявиться на него. Победителей, соответственно, также определят позднее.

Срок окончания приема заявок на конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» продлен до 15 декабря 2021 года, сообщили в правительстве Красноярского края.

Ранее подать заявку нужно было до 15 ноября 2021 года, но из-за большого интереса к конкурсы, дедлайн решили перенести.

В этом году конкурс будет проходить в онлайн-формате. Желающим принять участие нужно до 15 декабря зарегистрироваться на платформе тестирования .

Затем конкурсанты пройдут тест для оценки знаний, а также коммуникативных, управленческих и профессиональных компетенций. По результатам тестирования участники получат отчет с оценкой уровня развития компетенций», — говорят в правительстве.

Победителей объявят 24 декабря. Их включат в кадровый резерв Енисейской Сибири и будут рекомендовать участникам КИП «Енисейская Сибирь», как потенциальных сотрудников.

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