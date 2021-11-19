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Конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» продлил прием заявок

Конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» продлил прием заявок
Иллюстрация: ensib.ru

Желающим принять участие в конкурсе добавили еще месяц для того, чтобы заявиться на него. Победителей, соответственно, также определят позднее.

#НОВОСТИ
Срок окончания приема заявок на конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» продлен до 15 декабря 2021 года, сообщили в правительстве Красноярского края.
 
Ранее подать заявку нужно было до 15 ноября 2021 года, но из-за большого интереса к конкурсы, дедлайн решили перенести.
 
В этом году конкурс будет проходить в онлайн-формате. Желающим принять участие нужно до 15 декабря зарегистрироваться на платформе тестирования.
Затем конкурсанты пройдут тест для оценки знаний, а также коммуникативных, управленческих и профессиональных компетенций. По результатам тестирования участники получат отчет с оценкой уровня развития компетенций», — говорят в правительстве.
Победителей объявят 24 декабря. Их включат в кадровый резерв Енисейской Сибири и будут рекомендовать участникам КИП «Енисейская Сибирь», как потенциальных сотрудников.
 
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Автор: Петр Савельев
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