Енисейская Сибирь прирастает инфраструктурой и мощностями

С момента старта инвестиционная емкость масштабного межрегионального проекта Енисейская Сибирь выросла в разы — совокупные вложения в проект составляют более 1,9 трлн рублей.

«Развитие Ангаро-Енисейского экономического района» — новая инфраструктура и производство

Развитие инфраструктуры и освоение ресурсной базы Ангаро-Енисейского экономического района — разнонаправленный проект. Его инвесторами выступают «Полюс Красноярск», «Васильевский рудник», «Соврудник», группа компаний «Амикан», «Сегежа групп» и «Новоангарский обогатительный комбинат».

Что сделано?

В октябре 2020 года начато строительство моста в районе поселка Высокогорский, который стал первым крупным инфраструктурным объектом в проекте развития Красноярского Приангарья. Окончание работ запланировано на конец 2023 года. В рамках реализации проекта будет создано более 2 тыс. рабочих мест. Развитие инфраструктуры позволит нарастить объемы золотодобычи в районе и станет импульсом для развития транспортных услуг, а также таких секторов, как строительство и торговля.

Перспективы

Компания «Полюс» готовится к строительству новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на месторождении Благодатное. На пике мощности фабрика будет давать до 15 тонн золота в год. В 2021 году «Полюс» определил генерального подрядчика и завершил тендерные процедуры по выбору поставщиков оборудования длительного цикла изготовления. Компания закончила работы по подготовке площадки, на нее прибывают строители. «Полюс» также проводит инженерные изыскания по внедрению циклично-поточной технологии и продолжает строительство склада дробленой руды. Запуск проекта запланирован на 2025 год. Компания «Полюс» готовится к строительству новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на месторождении Благодатное. На пике мощности фабрика будет давать до 15 тонн золота в год. В 2021 году «Полюс» определил генерального подрядчика и завершил тендерные процедуры по выбору поставщиков оборудования длительного цикла изготовления. Компания закончила работы по подготовке площадки, на нее прибывают строители. «Полюс» также проводит инженерные изыскания по внедрению циклично-поточной технологии и продолжает строительство склада дробленой руды. Запуск проекта запланирован на 2025 год.

«Золоторудное месторождение «Ведугинское» (ООО «ГРК «Амикан»). В настоящее время запущен 1-й этап проекта — строительство первой очереди вахтового поселка, складского хозяйства, очистных сооружений и инженерных сетей. Проведены исследовательские, в том числе геологоразведочные, работы. Планируемый срок завершения 1-го этапа — конец 2021 года. Запуск проекта запланирован на 2025 год. «Золоторудное месторождение «Ведугинское» (ООО «ГРК «Амикан»). В настоящее время запущен 1-й этап проекта — строительство первой очереди вахтового поселка, складского хозяйства, очистных сооружений и инженерных сетей. Проведены исследовательские, в том числе геологоразведочные, работы. Планируемый срок завершения 1-го этапа — конец 2021 года. Запуск проекта запланирован на 2025 год.

Проект «Освоение золоторудных месторождений Нойбинской площади Северо-Енисейского района Красноярского края» (ООО «Соврудник»). Выполнены работы по перевозке дробильного комплекса, работы по сведению леса, построен современный вахтовый поселок, выполнено устройство железобетонных фундаментов под отделение измельчения, ведется монтаж золотоизвлекательной фабрики. Запуск проекта запланирован на 2022 год. Проект «Освоение золоторудных месторождений Нойбинской площади Северо-Енисейского района Красноярского края» (ООО «Соврудник»). Выполнены работы по перевозке дробильного комплекса, работы по сведению леса, построен современный вахтовый поселок, выполнено устройство железобетонных фундаментов под отделение измельчения, ведется монтаж золотоизвлекательной фабрики. Запуск проекта запланирован на 2022 год.

ЛПК в Богучанском районе — уникальный комплекс и ж/д-инфраструктура

Это крупнейший инвестиционный проект в области освоения лесов на территории России. В рамках реализации Богучанского ЛПК создается уникальный вертикально интегрированный комплекс, который охватывает весь цикл переработки древесины от заготовок сырья до выпуска продукции высокого передела. Что сделано? В рамках строительства лесопромышленного комплекса в июле 2016 года введен в эксплуатацию мощный лесопильный комплекс. Перспективы Проект предполагает строительство крупного промышленного предприятия с развитой структурой снабжения, в том числе создание целлюлозного производства и получение продукции с высокой добавленной стоимостью. Также запланировано дальнейшее развитие инфраструктуры Богучанского района в части создания объектов железнодорожной инфраструктуры (железнодорожная линия Карабула — Ярки). Нюанс Проект на постоянной основе обеспечит создание около 2,5 тыс. новых рабочих мест. «Южный кластер» — освоение месторождений и обновление мощностей «Южный кластер» — комплекс долгосрочных инициатив, нацеленных на увеличение числа промышленных площадок в Красноярском крае. Его инвестором выступает ПАО «ГМК «Норильский никель» (для реализации проекта создано юридическое лицо — ООО «Медвежий ручей»). «Южный кластер» в деталях — это освоение северной части месторождения «Норильск-1», развитие рудника «Заполярный» (мощность шахты будет увеличена с 1,2 млн до 2 млн тонн), карьера «Медвежий ручей» (предприятие может войти в топ-10 мировых производителей металлов платиновой группы), комплексная реконструкция Норильской обогатительной фабрики.

Что сделано?

Добыча первой руды намечена уже на 2021 год, а в 2024 году добывающие мощности должны достигнуть 6 млн тонн.

Перспективы

Реализация инвестиционного проекта «Южный кластер» рассчитана до 2027 года.

Нюанс

Основные фонды «Южного кластера» по добыче и переработке будут обновлены на 80–90 %.

Международный хаб — до 800 тыс. тонн грузов ежегодно

Создание конкурентоспособной международной транспортно-логистической инфраструктуры — главная цель проекта «Международный транспортно-логистический хаб». На площади от 245 до 350 га планируется построить до 830 тыс. кв. м сооружений — складских комплексов и сортировочного центра. Проект будет реализован на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Его реализация позволит создать единый транспортный авиационный узел и транспортно-логистический хаб со статусом особой экономической зоны.

Что сделано?

В настоящее время завершено строительство магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск. ПАО «Аэрофлот» на базе аэроузла в июне 2021 года открыло региональный пассажирский хаб.

Перспективы

Проводится работа по привлечению резидентов в особую экономическую зону. В настоящий момент получено четыре декларации о намерениях на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Нюанс

Планируется, что крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел сможет обеспечивать перевозку до 800 тыс. тонн грузов ежегодно.

Освоение Сырадасайского месторождения — угледобыча в Арктической зоне

Освоение Сырадасайского месторождения, расположенного в 100 км от поселка Диксон, в междуречье Енисея, рек Пясины и Сырадасай, предполагает строительство на полуострове Таймыр Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей. В ходе реализации проекта на полуострове появятся угольный разрез открытого способа добычи, обогатительная фабрика глубокой переработки (выход концентрата — более 60 %), производственная железнодорожная ветка, морской порт Енисей, аэропорт Таймыр, вахтовый поселок, мини-ТЭЦ, угольные и производственные склады, очистные сооружения и прочее. Одновременно с фабрикой будет наращивать мощности и морской порт: с грузооборота в 5 млн тонн в год на первом этапе с последующим удвоением в течение следующих 3–4 лет.

Что сделано?

Проект реализует новый для региона инвестор — ООО «Северная звезда», входящее в группу компаний «Корпорация АЕОН». Проект получил статус резидента Арктической зоны РФ. Завершается строительство автомобильной дороги протяженностью 60 км, которая в дальнейшем свяжет все ключевые объекты проекта: угольный разрез, обогатительную фабрику и морской терминал. Завезено необходимое оборудование для строительства электростанции и вахтового городка.

Перспективы

Инвестором начаты работы по строительству морского угольного терминала. Ведутся подготовительные работы на угольном разрезе и обогатительной фабрике. Запуск 1-й очереди проекта запланирован на конец 2022 года. В рамках проекта планируется создать не менее 2 тыс. новых рабочих мест.

Нюанс

Запасы Сырадасайского месторождения оцениваются в 5,68 млрд тонн каменного угля.

Развитие энергомощностей Красноярска — модернизация ТЭЦ и инфраструктуры

Проект предполагает обновление действующих предприятий СГК. В частности, комплексную экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1, расширение Красноярской ТЭЦ-3 с установкой второго современного энергоблока, а также замещение порядка 30 малых котельных.

Что сделано?

С начала масштабного обновления на Красноярской ТЭЦ-1 снесли три низкие дымовые трубы и построили одну — высотой 275 метров, ввели в эксплуатацию первый электрофильтр с эффективностью очистки 99 %. Сейчас СГК демонтирует на ТЭЦ-1 два устаревших котлоагрегата, строит газоходы от действующих котлов к новой трубе, монтирует дымососы и возводит еще три новые установки газоочистки, отвечающие экологическим нормам.

Перспективы

Одним из главных эффектов проекта станет улучшение экологической обстановки в краевом центре, качества теплоснабжения, сокращение аварийных ситуаций на теплоисточниках. Проект получил статус регионального инвестиционного проекта.

Нюанс

Горизонт возврата инвестиций оценивается минимум в 9 лет.

Агропромышленный парк «Сибирь» — тепличный комплекс и переработка зерна

Агропромышленный парк «Сибирь» (АПП) — проект по глубокой переработке зерна и строительству тепличного комплекса в Шарыповском районе Красноярского края. Развитие агропромышленного парка включает несколько объектов — тепличный комплекс и рыбное хозяйство в непосредственной близости от Березовской ГРЭС, а также завод глубокой переработки зерна и птицефабрику. Проект будет реализован без привлечения бюджетного финансирования на деньги частных инвесторов, поиском которых занимается ПАО «Юнипро» через свою дочернюю компанию — ООО «Агропромышленный парк Сибири».

Что сделано?

Ключевым резидентом Агропромышленного парка является АО «Сибирская аграрная группа» с проектом «Строительство завода по глубокой переработке зерна». Компании выделен земельный участок в границах агропромышленного парка «Сибирь» для размещения завода, ведутся землеустроительные работы и проектирование завода.

Перспективы

Старт строительства запланирован на 2022 год; запуск проекта — на 2023 год.

Нюанс

В рамках проекта будет создано 700 новых рабочих мест.

«Красноярская технологическая долина» — алюминиевая продукция высокого передела

«Красноярская технологическая долина» — совместный проект Алюминиевой ассоциации, компании РУСАЛ и правительства Красноярского края. Он предполагает создание комплекса современных предприятий по выпуску алюминиевой продукции высокого передела для авиационной и аэрокосмической промышленности, автомобильного производства и машиностроения, энергетики, строительства и других отраслей. Планируется, что новые производственные мощности расположатся в Красноярске и Хакасии, в непосредственной близости от Красноярского алюминиевого завода, Красноярского металлургического завода и Красноярской ГЭС.

Что сделано?

В рамках реализации проекта в декабре 2020 года правительством РФ создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина».

На сегодняшний день определена управляющая компания ОЭЗ. Завершается оформление документов и соглашений, позволяющих приступить к освоению территории ОЭЗ. Заключено соглашение с первым резидентом.

Перспективы

Якорными инвестиционными проектами первой очереди ОЭЗ станут три проекта создания производств по глубокой переработке алюминия и выпуску продукции из алюминия и три проекта по выпуску специализированной техники для добывающих отраслей и металлургии.

Нюанс

На базе ОЭЗ появится около 1,3 тыс. рабочих мест.