В Красноярском крае выбирают подрядчика для реконструкции автодороги Красноярск – Элита
Электронные торги на определение подрядчика для следующего этапа реконструкции автодороги Красноярск — Элита объявило КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
Будет выполнено смещение оси существующей автодороги и её сопряжение сулично-дорожной сетью Красноярска. Также запланировано устройство водопропускного сооружения параллельно существующему мосту через реку Бугач". В этом году мы заключим контракт с подрядчиком, основной объём работ на объекте запланирован на 2022 год«, — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «КрУДор».
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