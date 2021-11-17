В Красноярском крае выбирают подрядчика для реконструкции автодороги Красноярск – Элита

Электронные торги на определение подрядчика для следующего этапа реконструкции автодороги Красноярск — Элита объявило КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Подрядчик должен выполнить все работы до 27 октября 2022 года и уложиться в сумму 187,7 млн рублей. Деньги выделяет краевой бюджет.

В рамках нового этапа ремонта работы пройдут в районе остановки «Мясокомбинат».

Будет выполнено смещение оси существующей автодороги и её сопряжение с улично-дорожной сетью Красноярска. Также запланировано устройство водопропускного сооружения параллельно существующему мосту через реку Бугач". В этом году мы заключим контракт с подрядчиком, основной объём работ на объекте запланирован на 2022 год«, — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «КрУДор».

четыре этапа. О начале модернизации власти Отметим, вся реконструкция автомобильной дороги Красноярск — Элита проходит в. О начале модернизации власти сообщали еще в начале 2021 года.

В результате работ дорога будет расширена до 4-х полос, по оси дороги будет установлено барьерное ограждение.

На объекте появится искусственное освещение, водоотвод, тротуары и автобусные остановки, а также надземный пешеходный переход.

При пересечениях с автомобильными дорогами Минино — Бугачево и Еловая — ст. Минино будут исключены левые повороты и светофорные объекты.

На протяжении всей трассы будут организованы разворотные петли (6 шт.), которые позволять выполнять левые повороты без пересечения встречных потоков. Движение по трассе станет безопаснее и удобнее.

Сдать объект планируют до конца 2025 года.

Отметим, проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого курирует губернатор Александр Усс.

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