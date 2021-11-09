КБ «Стрелка» открывает сбор идей от горожан по развитию Красноярска

Жители могут оставить пожелания по развитию инфраструктуры, застройки, благоустройству общественных пространств и защите культурного наследия. Идеи будут реализованы к 400-летию Красноярска.

До 8 декабря 2021 года предложения принимают на портале «Чего хочет Красноярск». Организаторы исследования – КБ «Стрелка» и Институт города намерены положить идеи горожан в основу Стратегического мастер-плана Красноярска до 2035 года.

Напомним, КБ «Стрелка» являетяс разработчиком стандартов городской среды, в Красноярске под кураторством бюро была выполнена реконструкция левобережной набережной Енисея.

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