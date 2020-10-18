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Красноярск вошел в ТОП «уязвимых к кризису городов России»

Красноярск вошел в ТОП «уязвимых к кризису городов России»
Иллюстрация: losko.ru

Среди российских городов-милионников самыми уязвимыми к пандемическому кризису Красноярск, Омск, Волгоград, — сообщает Центр городской экономики КБ «Стрелка».

#НОВОСТИ

В лидерах по устойчивости оказались Воронеж, Самару и Ростов-на-Дону оказались.

Чем больше у города собственных доходов от НДФЛ и налога на прибыль, тем выше его риски при кризисе, считают эксперты.

Аналитики отметили, что Мурманск, Сочи и Якутск рискуют потерять значительную часть доходов из-за кризиса (среди крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек). Смоленск, Вологду и Тверь признали наименее уязвимыми.

В группе городов с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек главными аутсайдерами стали Уссурийск, Норильск и Северодвинск. Наиболее сильны позиции у Каспийска, Альметьевска и Батайска.

Ранее ВШЭ представила исследование «Где в России жить хорошо», согласно которому хуже всего кризис перенесли во Владимирской, Костромской, Новгородской областях, Дагестане, Ингушетии, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии и некоторых других регионах России.

 

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