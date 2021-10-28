На границе с Китаем снова транспортный коллапс

Что нам с этого? Перевозчики теряют десятки миллионов рублей в день, расходы в итоге ложатся на карман конечного потребителя.

Из-за простоев на границе ежедневно российские перевозчики теряют в среднем 40 млн рублей только на МАПП «Забайкальск–Маньчжурия» — сегодня более 1 тыс. грузовиков ожидают в очереди, чтобы пересечь этот погранпереход, а каждый день простоя фуры обходится в среднем в 40 тыс. рублей. «Забайкальск–Маньчжурия» не единственный автомобильный погранпереход, где очереди стали традицией.

Без гарантий — дороже

Заторы на границе приводят в конечном итоге к росту цен различных категорий продукции — по данным Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, за последние 3 месяца позиции сельскохозяйственного сектора выросли в цене на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причина — отсутствие гарантий поставок.

Убыток от простоя фуры на границе складывается из дополнительные расходов на водителя — зарплата, проживание и питание, а также стоимость топлива и размещение груза на складе временного хранения (СВХ).

Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК оценивает убытки от простоев в $5 за 1 куб. м груза. К примеру, в еврофуре грузоподъемностью 20 тонн в среднем размещается 84 куб. м груза — убыток соответственно составляет $420 или 29,7 тыс. рублей. Кроме того, 1 день содержания груза на СВХ в специальном помещении для перемещаемых через таможенную границу товаров, стоит около 10 тыс. рублей.

Официальная статистика и реальность

По данным Дальневосточного таможенного управления на 26 октября на МАПП «Забайкальск–Маньчжурия» находится 209 фур, однако по данным представительства ПЭК в Китае въезда через международный автомобильный пункт пропуска ожидает 1 тыс. большегрузов. Данные подтверждают компания «Рустранс-Спедишн» и Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП).

С точки зрения чиновников, все 1 тыс. грузовиков находятся не на самой границе, поскольку рассредоточены на территории пос. Забайкальск (население 13 тыс. человек). Фуры припаркованы на стоянках, у придорожных кафе, на обочинах. А между тем очереди на погранпереходах между Россией и Китаем растут день ото дня.

Основной причиной регулярных очередей на границе перевозчики называют недостаточную пропускную способность пропускных пунктов, к которой добавились ограничения китайской стороны из-за новой волны пандемии, а также с сезонный рост грузопотока в преддверии новогодних праздников.

Светлое будущее

«Забайкальск–Маньчжурия» — один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем. Сейчас его пропускная способность составляет 360 грузовиков в день, — по данным ДВТУ. По факту МАПП может принять в день не более 200 большегрузов, поскольку пункты работают не круглосуточно, это касается и российской, и китайской стороны. Между тем реконструкция погранперехода запланирована только в 2024 году.

Участники рынка сообщают, что «Забайкальск–Маньчжурия» — не единственный автомобильный погранпереход, где очереди стали традицией — регулярные заторы отмечаются на других МАПП: «Пограничный–Суйфенхэ» и «Полтавка–Дуннин».

По информации Алексея Шляхова, директора по транспорту компании «Куб Логистик», в районе погранперехода в пос. Пограничный сейчас находятся 300 грузовиков.

Из-за простоев на границе сроки доставки грузов из Китая автотранспортом выросли на 30-40 дней, уточняет «Рустранс-Спедишн». При использовании МАПП «Пограничный—Суйфеньхе» — на 7 дней, МАПП «Забайкальск–Маньчжурия» до 60 дней, — сообщает пресс-служба ПЭК.

Напомним, что в начале октября российские автоперевозчики негабаритных и тяжеловесных грузов заявили, что лишились возможности выходить в рейс из-за перевода системы выдачи спецразрешений в онлайн, которая не была полноценно настроена и многие маршруты не были внесены в систему, а бумажном виде, как ранее, по словам перевозчиков, местные регуляторы разрешения выдавать перестали.

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