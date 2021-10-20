Быстрее и комфортнее: красноярцев ждут транспортные изменения

Проект муниципальной программы пассажирских перевозок на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов депутаты городского совета рассмотрели 19 октября.

Так, теперь горожане смогут быстрее дождаться нужного маршрута — интервал движения городского транспорт сократят, и это никак не повлияет на скорость сообщения — она сохранится на уровне 20,7 км/ч.

К 2024 увеличится количество транспорта, оборудованного системами видеонаблюдения.

Кроме того, общественный транспорт станет более доступным для маломобильных граждан — для этого власти приобретут новый подвижной состав, а также увеличат до 56% количество транспорта, оборудованного спецподъёмниками.

В департаменте городского транспорта отметили, что одной из приоритетных задач является развитие электрического транспорта. Власти планируют закупить 25 новых трамваев и 50 троллейбусов.

Отметим, в этом году уже приобретено 24 троллейбуса с автономным ходом. Таким образом, подвижной состав электротранспорта обновится на 72%.

Не обошли стороной и вопрос оплаты труда — зарплату работников муниципального пассажирского транспорта планируют увеличить на 5%.

Добавим, на реализацию мероприятий программы планируют выделить порядка 3,5 млрд рублей. Власти планируют привлекать и федеральных средства.

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