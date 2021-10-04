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Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся по дороге в Красноярск

Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся по дороге в Красноярск
Иллюстрация: Яндекс

Автобус Neoplan маршрута № 588 выехал из Ермаковского в Красноярск и съехал в кювет на 66 км трассы Р-257 "Енисей. В этот момент в салоне находилось 35 пассажиров.

#НОВОСТИ

В результате ДТП шесть человек пострадали, однако госпитализация им не потребовалась.

Как сообщили в ГИБДД, ЧП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверку организовала и прокуратура края.

Ранее дорожники предупредили водителей, что на трассах края ожидаются сложные погодные условия и призвали автолюбителей не тянуть со сменой резины на зимний вариант.

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Автор: Юлия Тарабан
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