Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.09
72,88
85,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск: снег выпадает, резину переобувает

Сезон шипованной резины открывается
Сезон шипованной резины открывается. Иллюстрация: yandex

В некоторых районах Красноярского края прошли снегопады, ДПС предупреждает водителей, использующих междугородние трассы, сменить резину на зимний вариант.

#НОВОСТИ

В связи с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега на загородных трассах рекомендуем водителям, планирующим выезд за пределы города, сменить летние автошины на зимние. Призываем вас соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от опасных маневров и не забыть включить фары», — говорится в сообщении полиции.

Первый снег был зафиксирован на федеральной трассе Р-257 «Енисей» между Дивногорском и Балахтой и в районе Ачинска.

В четверг, 23 сентября, синоптики снова прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до +1, +3 °C, днем ожидается +5, +7 °C.

Красноярск: снег выпадает, резину переобувает 1

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборовКто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборов
  • «Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска
  • У Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точноУ Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точно
  • Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»
  • Крайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 годаКрайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.