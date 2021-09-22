Красноярск: снег выпадает, резину переобувает

В некоторых районах Красноярского края прошли снегопады, ДПС предупреждает водителей, использующих междугородние трассы, сменить резину на зимний вариант.

В связи с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега на загородных трассах рекомендуем водителям, планирующим выезд за пределы города, сменить летние автошины на зимние. Призываем вас соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от опасных маневров и не забыть включить фары», — говорится в сообщении полиции.

Первый снег был зафиксирован на федеральной трассе Р-257 «Енисей» между Дивногорском и Балахтой и в районе Ачинска.

В четверг, 23 сентября, синоптики снова прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до +1, +3 °C, днем ожидается +5, +7 °C.

По теме