Красноярск: снег выпадает, резину переобувает
В некоторых районах Красноярского края прошли снегопады, ДПС предупреждает водителей, использующих междугородние трассы, сменить резину на зимний вариант.
В связи с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега на загородных трассах рекомендуем водителям, планирующим выезд за пределы города, сменить летние автошины на зимние. Призываем вас соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от опасных маневров и не забыть включить фары», — говорится в сообщении полиции.
Первый снег был зафиксирован на федеральной трассе Р-257 «Енисей» между Дивногорском и Балахтой и в районе Ачинска.
В четверг, 23 сентября, синоптики снова прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до +1, +3 °C, днем ожидается +5, +7 °C.
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