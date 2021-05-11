Красноярскэнергосбыт увеличил выручку в первом квартале 2021 года

За первые три месяца года Красноярскэнергосбыт (входит в Группу РусГидро) увеличил выручку от продажи электроэнергии на розничном рынке на 9%, общая сумма составила 11,1 млрд рублей.

Такая динамика обусловлена ростом полезного отпуска на 201,5 млн кВт*ч (6%), а также увеличением на 2,2% средневзвешенной цены покупки электроэнергии на оптовом рынке.

В первом квартале 2021 года гарантирующий поставщик отпустил потребителям 3,55 млрд кВт*ч, что на 0,2 млрд кВт*ч больше объема за аналогичный период предыдущего года. Частично на объем полезного отпуска повлияла холодная зима. Кроме того увеличилось потребление электроэнергии со стороны потребителей, на чьи производственные процессы не влияют низкие температуры. Крупные компании увеличили потребление на 17,29 млн кВт*ч. Еще одним фактором влияния стал рост начислений по актам о безучетном потреблении и истечении межповерочного интервала за 1 квартал 2021 года на 12,01 млн кВт*ч.

В пресс-службе компании отмечают рост задолженности по оплате электроэнергии всех категорий потребителей. На 1 апреля 2021 года общий объем долгов достиг 5,86 млрд рублей, в том числе 1,13 млрд рублей – это долги жителей, которые находятся на прямых расчетах с компаний. Всего за 1 квартал потребители нарастили задолженность за электричество почти на полмиллиарда рублей (9,27%). Самые злостные должники 0 это предприятия ЖКХ, которые в первом квартале увеличили долг на 118,5 млн рублей. Суммарная задолженность коммунальных предприятий, управляющих компаний и ТСЖ достигает 2 млрд рублей. Крупнейшими дебиторами по итогам I квартала являются: ООО «Теплотехник», г. Минусинск – 253,4 млн рублей, Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, г. Дивногорск – 123,3 млн рублей и ООО «Строительная компания», г. Красноярск - 116,5 млн рублей.

За 1 квартал 2021 год ПАО «Красноярскэнергосбыт» предъявило потребителям более 9 тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 460 млн рублей. Из них более 720 исков – к юридическим лицам на сумму 400 млн рублей и 8,3 тыс. исков – к физическим лицам на сумму 54,7 млн рублей.

В течение первого квартала к проекту по созданию единого расчетно-информационного центра обслуживания клиентов (ЕРИЦ) присоединился еще один контрагент. За этот период ПАО «Красноярскэнергосбыт» собрало и перечислило производителям и поставщикам коммунальных услуг, вошедшим в проект ЕРИЦ, 1,8 млрд рублей. В том числе по договору с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов за первые три месяца Красноярскэнергосбыт собрал 662 млн рублей, что на 25 млн рублей (пчсти на 4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собираемость при этом также возросла в сравнении с прошлым годом на 4,4%, составив 90,6%. По договору с региональными операторами по обращению с ТКО было собрано и перечислено 231 млн рублей.

За первые три месяца года «Красноярскэнергосбыт» перечислил в качестве налогов более 387 млн рублей, из них в федеральный бюджет перечислено 273,6 млн рублей, в краевой бюджет – 114 млн рублей, в местный бюджет – 174 тыс. рублей. Во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинского и социального страхования) перечислено 60,9 млн рублей.