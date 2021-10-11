Трассу возле Дрокино частично перекроют

Движение перекрывается со стороны Ачинска к улице Калинина. Транспорт пустят по временной дороге в соответствии с установленной дорожно-знаковой информацией.

Напомним, 12 и 13 октября будет ограничено движение на участке автодороги Р-255 в Боготольском районе.

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