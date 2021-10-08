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На трассе Р-255 «Сибирь» на два дня ограничат движение

На трассе Р-255 «Сибирь» на два дня ограничат движение
Автор фото: Thomas B.. Иллюстрация: pixabay.com

Ограничение движения коснется участка, расположенного в Боготольском районе. Здесь, на 597-м километре трассы, будут идти работы по ремонту железнодорожного переезда.

#НОВОСТИ

Как сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей», реверсивное движение на участке будет организовано 12 и 13 октября (вторник и среда) с 9:00 до 19:00 часов (по местному времени).

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Автор: Петр Савельев
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