Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.09
72,85
86,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ремонтировать 12 км трассы Р-255 за 2 млрд согласилась лишь одна компания

Ремонтировать 12 км трассы Р-255 за 2 млрд согласилась лишь одна компания
Иллюстрация: vk.com/rosavtodor

Предприятие «НБС-Сибирь» стало единственным участником торгов за право ремонтировать участок дороги между Козулькой и Кедровым. Контракт она получила по максимальной цене.

#НОВОСТИ
Контракт на ремонт участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 746 по 758 км получила компания «НБС-Сибирь». Такая информация опубликована на сайте госзакупок.
 
Торги прошли 14 сентября 2021 года. Так как «НБС-Сибирь» оказалась единственным их участником, то контракт ей достался по начальной (максимальной цене), которая составляет 2,237 млрд рублей.
 
Закончить работы дорожники должны к 30 ноября 2023 года.
 
По данным сервиса «Зачестныйбизнес», учредителями «НБС-Сибирь» являются Сергей Балыков и Андрей Капля — 25% и 75% соответственно. В 2020 году компания заработала примерно 31 млн рублей чистой прибыли, что в почти в 2,6 раза больше, нежели годом ранее. Валовый же доход при этом увеличился на 28% — до 1,5 млрд рублей.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Архив журнала «Деловой квартал»-КрасноярскАрхив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
  • Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта МираPizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
  • Кто самый богатый в Красноярске и почему промышленность «позеленела»Кто самый богатый в Красноярске и почему промышленность «позеленела»
  • Мэрия продает участок под башни-близнецы возле набережнойМэрия продает участок под башни-близнецы возле набережной
  • Мэрия Красноярска нашла владельца рухнувшей подпорной стены в Солнечном. Это не ГенераловМэрия Красноярска нашла владельца рухнувшей подпорной стены в Солнечном. Это не Генералов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.