Ремонтировать 12 км трассы Р-255 за 2 млрд согласилась лишь одна компания

Предприятие «НБС-Сибирь» стало единственным участником торгов за право ремонтировать участок дороги между Козулькой и Кедровым. Контракт она получила по максимальной цене.

Контракт на ремонт участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 746 по 758 км получила компания «НБС-Сибирь». Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Торги прошли 14 сентября 2021 года. Так как «НБС-Сибирь» оказалась единственным их участником, то контракт ей достался по начальной (максимальной цене), которая составляет 2,237 млрд рублей.

Закончить работы дорожники должны к 30 ноября 2023 года.

По данным сервиса «Зачестныйбизнес», учредителями «НБС-Сибирь» являются Сергей Балыков и Андрей Капля — 25% и 75% соответственно. В 2020 году компания заработала примерно 31 млн рублей чистой прибыли, что в почти в 2,6 раза больше, нежели годом ранее. Валовый же доход при этом увеличился на 28% — до 1,5 млрд рублей.