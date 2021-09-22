В Красноярске начался ремонт улицы Калинина

Это один из самых загруженных участков транспортной сети города. Рабочие уже частично сняли старое асфальтобетонное покрытие и сформировали профиль дороги.

Кроме того, уже оформлены заездные карманы на островках. Большую часть бортового камня рабочие также уже заменили.

Финишным этапом ремонта станет участок от кольцевой развязки до выезда из города.

На объекте отремонтируют тротуары, установят два новых светофора, обновят асфальтобетонное покрытие. Один светофор перенесут, чтобы дорога соответствовала требованиям безопасности. После ремонта все тротуары и пешеходные переходы станут удобными для маломобильных горожан.

Отметим, ремонт улицы Калина проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее Красноярский край получил 400 млн на ремонт региональных дорог в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Благодаря полученным деньгам отремонтированные дороги введут в эксплуатацию уже в этом году, а не в следующем, как изначально планировалось.

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