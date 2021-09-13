Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.09
72,76
86,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира

Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Это оставалось последнее заведение сети, которая проработала в городе более четверти века. Теперь последняя ее пиццерия объединилась с другим проектом, с созвучным названием.

#НОВОСТИ
Пиццерия Pizza Rosso на проспекте Мира, 111 в Красноярске закрылась, сообщил телеграм-канал «Главный по афише». На ее дверях появилось объявление, что помещение сдается в аренду.
 
Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира 1
 
Если верить сайту заведения, то оно переехало (что бы это не означало) в пиццерию OroRosso на улице Дубровинского, 78а. Что послужило причиной этого, остается не ясным — с владельцами пиццерии и помещения на Мира связаться не удалось.
 
На сайте агентства «Деловой Красноярск», через которое сдается помещение, указано, что его площадь составляет 106,8 кв. метров. Цена аренды — 175 000 рублей (в месяц или в год — не сказано). Сдается помещение вместе с техникой и мебелью.
 
Напомним, что первая Pizza Rosso открылась в Красноярске в июне 1995 года и как раз на проспекте Мира. OroRosso же начала работать в июле 2016-го. Как чувствуют себя эти заведения, неизвестно, но их активность в соцсетях нельзя назвать бурной — последние публикации датированы декабрем 2020 года и ноябрем 2019-го соответственно.
 
Читайте также:
Магазинов, киосков и ресторанов в крае стало меньше

На конец прошлого года на территории Красноярского края работало 14 тысяч 320 магазинов. Общая площадь торгового зала составила 1952,8 тысячи кв. метров.

«Кофейный король» Красноярска хочет занять у горожан на ремонт кофейни

Обновляя одно из своих заведений, Асиф Алиев столкнулся с нехваткой денег. Кредитоваться в банке он решил повременить и сейчас пытается воспользоваться краудфандингом.

Типа ресторан: самые нетипичные заведения Красноярска

В поисках гастрономических впечатлений можно пойти в ресторан высокой кухни, а можно — в заведение, отличающееся от привычного общепита кухней, дизайном или концепцией.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Архив журнала «Деловой квартал»-КрасноярскАрхив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
  • На Взлетке установили памятник Федирко за 17 млн рублейНа Взлетке установили памятник Федирко за 17 млн рублей
  • Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимостиКрасноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости
  • Центральный банк: "Ставка, подъем!"Центральный банк: "Ставка, подъем!"
  • Музей Сурикова победил в конкурсе «Музейный десант»Музей Сурикова победил в конкурсе «Музейный десант»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.