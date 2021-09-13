Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
Это оставалось последнее заведение сети, которая проработала в городе более четверти века. Теперь последняя ее пиццерия объединилась с другим проектом, с созвучным названием.
На конец прошлого года на территории Красноярского края работало 14 тысяч 320 магазинов. Общая площадь торгового зала составила 1952,8 тысячи кв. метров.
«Кофейный король» Красноярска хочет занять у горожан на ремонт кофейни
Обновляя одно из своих заведений, Асиф Алиев столкнулся с нехваткой денег. Кредитоваться в банке он решил повременить и сейчас пытается воспользоваться краудфандингом.
Типа ресторан: самые нетипичные заведения Красноярска
В поисках гастрономических впечатлений можно пойти в ресторан высокой кухни, а можно — в заведение, отличающееся от привычного общепита кухней, дизайном или концепцией.