Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира

Это оставалось последнее заведение сети, которая проработала в городе более четверти века. Теперь последняя ее пиццерия объединилась с другим проектом, с созвучным названием.

Пиццерия Pizza Rosso на проспекте Мира, 111 в Красноярске закрылась, сообщил телеграм-канал «Главный по афише». На ее дверях появилось объявление, что помещение сдается в аренду.

Если верить сайту заведения, то оно переехало (что бы это не означало) в пиццерию OroRosso на улице Дубровинского, 78а. Что послужило причиной этого, остается не ясным — с владельцами пиццерии и помещения на Мира связаться не удалось.

На сайте агентства «Деловой Красноярск», через которое сдается помещение, указано , что его площадь составляет 106,8 кв. метров. Цена аренды — 175 000 рублей (в месяц или в год — не сказано). Сдается помещение вместе с техникой и мебелью.

Напомним, что первая Pizza Rosso открылась в Красноярске в июне 1995 года и как раз на проспекте Мира. OroRosso же начала работать в июле 2016-го. Как чувствуют себя эти заведения, неизвестно, но их активность в соцсетях нельзя назвать бурной — последние публикации датированы декабрем 2020 года и ноябрем 2019-го соответственно.

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