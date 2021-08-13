«Кофейный король» Красноярска хочет занять у горожан на ремонт кофейни

Обновляя одно из своих заведений, Асиф Алиев столкнулся с нехваткой денег. Кредитоваться в банке он решил повременить и сейчас пытается воспользоваться краудфандингом.

Владелец сети кофеен Lunga Group Асиф Алиев объявил «народный» сбор средств на ремонт одного из своих заведений. Об этом он сообщил в Instagram .

Мы ещё в июле начали стройку и ремонт кофейни на Мира, 54, но столкнулись с нехваткой денег. Долго искал пути выхода, да можно пойти взять кредит, занять, но вспомнил о краудфандинге и подумал, а почему бы и нет», — написал он в посте.

По подсчетам Алиева, ему нужно собрать 500 тысяч рублей. Минимальная сумма входа — 50 тысяч. Вложившиеся в проект получат 50% скидку в кофейнях Lunga Group, которой смогу пользоваться, пока не выберут всю сумму пожертвования.

Краудфандинговыми платформами ресторатор, по всей видимости, решил не пользоваться (никаких ссылок на них в посте нет). Желающим присоединиться, предлагается писать ему в директ.

Напомним, что Асиф Алиев в свое время был держателем франшизы Traveler`s Coffee в Красноярске, но примерно год назад он закрыл эту тему и стал развивать собственную сеть, в которую входит четыре кофейни. В ноябре же он объявил, что ищет партнеров для нового проекта. Удалась ли затея, неизвестно.

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