«Кофейный король» Красноярска хочет занять у горожан на ремонт кофейни
Обновляя одно из своих заведений, Асиф Алиев столкнулся с нехваткой денег. Кредитоваться в банке он решил повременить и сейчас пытается воспользоваться краудфандингом.
Мы ещё в июле начали стройку и ремонт кофейни на Мира, 54, но столкнулись с нехваткой денег. Долго искал пути выхода, да можно пойти взять кредит, занять, но вспомнил о краудфандинге и подумал, а почему бы и нет», — написал он в посте.
Компания Tres Cafeteros начала поставки колумбийского кофе в сеть красноярских пекарен. Напиток можно не только попробовать, но и купить кофе в зернах.
Красноярские дизайнеры ресторанов претендуют на международную премию
Не в первый раз проект LEFTdesign попадает в шорт-лист Restaurant & Bar Design Awards. В прошлом году это был ресторан «Тунгуска». Правда, премию тогда они не получили.
Собственник начал сносить кафе «Юнона и Авось». Оно давно заброшено
Кафе на Красноярском рабочем пришлось снести по решению суда. Как оказалось, участок земли использовался без необходимых на него документов. Сооружение сносят сами хозяева. С привлечением подрядчика.