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«Объединим бренды»: пекарня Vivo & Jolly начала сотрудничество с Tres Cafeteros

«Объединим бренды»: пекарня Vivo & Jolly начала сотрудничество с Tres Cafeteros
Иллюстрация: Павел Стабров

Компания Tres Cafeteros начала поставки колумбийского кофе в сеть красноярских пекарен. Напиток можно не только попробовать, но и купить кофе в зернах.

#НОВОСТИ

Как рассказал DK.ru сооснователь Tres Cafeteros Павел Стабров, идея «объединить бренды» принадлежит ему.

Когда я увидел, что Vivo & Jolly открыли точку на Перенсона, сразу же туда зашел, мне нравится это место. А еще оказалось, что у них очень вкусная выпечка, где используются только качественные продукты. Кстати, эти круассаны мы привезли на бизнес-пикник «Делового квартала», и они были великолепны. Я предложил Виктору Соломонику добавить к качественной кондитерке качественный кофе», - объяснил Павел Стабров.

Но сначала надо было «посадить» кофе в кофемашины, отработать технологию приготовления. Для этого были выбраны два сорта. После того, как бариста Tres Cafeteros проработал разные рецептуры, был выбран кофе катурра финка эль диамант.

Это вид арабики, кофе фермера Мауриса Хименеса, категории спешиалти, он значительно дороже тех смесей, которые обычно используются в красноярских кофейнях», - рассказал Стабров.

Сейчас все три кондитерские Vivo & Jolly перешли на колумбийский кофе, кроме напитка можно купить два сорта в зернах.

Мы действительно много внимания уделяем качеству своей выпечки, покупаем дорогое сливочное масло, готовим тесто по рецепту, который привезли из Франции, даже пекарей набираем только некурящих, потому что это тоже влияет на качество теста. А на кофе не очень обращали внимания – есть и есть. Однако, попробовав кофе, который предложил Павел, я понял, что это совершенно другая история: у него есть вкус, аромат, ты чувствуешь, что напиток достучался до сердца и до мозга», - объяснил выбор партнера владелец Vivo & Jolly Виктор Соломоник.

Несмотря на то, что кофе стоит дороже, цену порции напитка в пекарне решили не поднимать. Одновременно в Vivo & Jolly обновилась и линейка чаев: компания нашла нового поставщика, который «зациклен» на чае.

Мы хотим, чтобы клиент, который приходит к нам, покупал обалденно вкусную булку, в которую мы вложили все свое мастерство, и кофе, в который тоже вложена душа. Это достойная тема, которую надо продвигать», - поделился Виктор Соломоник.

 

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Автор: Наталья Кобец
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