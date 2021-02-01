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Кондитерская Vivo&Jolly купила последние «Бельгийские пекарни» в Красноярске

Кондитерская Vivo&Jolly купила последние «Бельгийские пекарни» в Красноярске
Иллюстрация: facebook.com/solomonikvik

Сделку закрыли еще осенью, но открываться после ребрендинга и переформатирования заведения начинают только сейчас. В общей сложности теперь их будет три.

#НОВОСТИ
В Красноярске открылась новая кондитерская-пекарня Vivo&Jolly, об этом написал у себя в Facebook основатель этой компании Виктор Соломоник.
Расположено заведение на улице Перенсона — в помещении, где раньше располагалась одна из красноярских «Бельгийских пекарен».
 
Как рассказал Соломоник, его компания купила два последних заведения сети (она, похоже, покинула Красноярск), которые оставались в городе на осень 2020 года. Во сколько обошлась эта покупка, он не раскрывает, но поясняет, что частично это были собственные деньги, а частично кредитные. Также пришлось потратиться на ремонт и некоторое переоборудование (сколько вложили в это, тоже неизвестно).
 
В результате, одна из новых кондитерских уже открылась (см. выше), а вторая (на улице Ленина) — еще нет. Со слов Соломоника, ремонт в ней затянулся. Когда он закончится и заведение начнет работать, предприниматель не уточняет.
 
По данным сервиса rusprofile.ru, Виктор Соломоник является единственным владельцем компании «Красхлеб», которая и работает под брендом Vivo&Jolly. В 2019 году (более поздних данных пока нет) она заработала 2,1 млн рублей при выручке в 9,2 млн.
 
К тому же указано, что компания сейчас находится в стадии ликвидации. С чем это связано, выяснить не удалось — Соломоник оказался недоступен для комментариев.
Автор: Евгений Волошинский
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