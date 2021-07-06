«Однажды дождливым французским вечером…»: как прошел бизнес-пикник «ДК»

После годичного перерыва «Деловой квартал» вновь провел летний офлайн — бизнес-пикник. В этом году событие прошло под девизом «Хочу во Францию!».

Во многом тематика бизнес-пикника была продиктована самой локацией — Белый Замок в альпийской деревне Шамони. Пространство для важных событий и незабываемых фотосессий было достроено буквально за месяц. «Деловой квартал» стал первой компанией, которая провела здесь событие для друзей и партнеров. Гости бизнес-пикника были буквально зачарованы как интерьерами, так и открывающимися видами.

Если предприниматели строят такие замки, никакая пандемия нам не страшна. То, что сделали Иван Молтянский и его партнеры, достойно восхищения. И мы рады, что именно «Деловому кварталу» выпала честь открыть сезон летних событий в Белом Замке», — сказал Геннадий Торгунаков, издатель «Делового квартала» в Красноярске.

Буквально за час до начала мероприятия над Шамони сгустились тучи, хлынул дождь. Однако это не помешало друзьям и партнерам издания — предпринимателям и руководителям компаний — приехать на бизнес-пикник.

Гостей ждали яркие оранжевые зонтики и пледы от самого заботливого партнера события — компании «ПакетМаркет». Кстати, с их появлением связана особая история.

Все началось с обсуждения зонтиковой локации. Наш постоянный партнер, гуру упаковки Ольга Свежинская, и ее компания «ПакетМаркет» присутствовали на всех локациях пикника. Стильная одноразовая посуда, контейнеры, фуршет и гифт-боксы, салфетки, скатерти — эта компания может сделать любое событие упакованным. Стильно и экологично. Используется либо бумага, либо вторичная переработка. Однако Ольга хотела подарить событию еще и живописную инсталокацию. Специально были изготовлены чудесные оранжевые зонтики, но в последний момент фирменная пакетмаркетовская забота взяла верх над желанием соорудить инстаграмную красоту, — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Буквально за несколько дней «ПакетМаркет» заказал и забрендировал теплые уютные пледы, а зонтики уже были. С их помощью гости смогли и порисовать на веранде, и погулять по красивой территории замка».

Наша компания «ПакетМаркет» — настоящий партнер брендов. Мы с теплом и заботой относимся к каждому бизнесу, который к нам обращается. Оранжевые пледы и зонты — своеобразный кейс, иллюстрирующий слоган «С заботой о бизнесе». Наверное, красивая локация была бы востребована и появилась у многих в «Инстаграме». Но она бы не согрела и не укрыла гостей бизнес-пикника от дождя. А нам было важно, чтобы людям было комфортно», — говорит Ольга Свежинская.

Взаимовыручка, поддержка стали еще одной ключевой темой бизнес-пикника. Партнеры помогали друг другу, оперативно перенося локации в замок и обратно: дождь диктовал свои правила. Помогали с подвозом и разгрузкой во время заезда на локацию. Когда у «Мясничего» буквально перед событием сломался гриль, «ПакетМаркет» предоставил свой, и гости наслаждались колбасками на гриле.

Наша дружба и партнерство победили непогоду, надеюсь, вместе мы сможем победить и последствия пандемии. Главное, держаться вместе и поддерживать друг друга». — считает Геннадий Торгунаков.

По словам Юлии Чанчиковой, это событие было самым партнерским во всех смыслах.

Бизнесу сейчас непросто, и мы благодарны всем, кто помог нам сделать бизнес-пикник и вкусным, и зрелищным», — подчеркивает главный редактор издания.

На главной аллее замка гостей встречали мимы (проект #Мыживые24). Именно они сразу задавали событию французское настроение. Впрочем, фотографировались на входе участники пикника также и с автомобилями двух автобрендов — HAVAL и INFINITI. Премиальные кроссоверы с дрожащими каплями дождя на лакированных поверхностях стали импровизированной фотолокацией.

А гостей уже звал аромат настоящего колумбийского кофе от Tres Cafeteros. По словам основателя бренда Павла Стаброва, он не видел ни одной локации, кроме своей, поскольку весь вечер рассказывал о кофе и готовил дегустационные сеты.

Бизнес-пикник стал премьерным не только для Белого Замка, но и для Catering Please — нового направления известной красноярской ресторанной команды 075 Group. Изысканные наборы, упакованные в фуршет-боксы, искрящееся просекко в бокалах — угощение, достойное замка.

Не менее изысканными были и закусочные импровизации от «Мясничего». Оказывается, тушенка может использоваться не только на турслетах, но и на светских мероприятиях. Если, конечно, это тушенка от «Мясничего». Хитом же стали колбаски на гриле, которые жарились весь вечер.

Локация драфт-кафе «Кэмбридж» не нуждалась в специальной рекламе. Во-первых, это постоянный партнер «Делового квартала», во-вторых, основатель заведения Кирилл Басов продвигает особую культуру пива. Прежде всего это вкусовое путешествие, возможность открыть для себя новые ощущения.

Организаторы события позаботились и о тех, кто приехал на собственном авто. Пожалуй, бизнес-пикник стал мероприятием с самой широкой линейкой безалкогольных напитков. Благодаря компании ZELEN гости попробовали несколько видов вкуснейшей газировки.

Торговый центр RED SAIL подарил чайную локацию с горячими напитками, изысканными десертами и сезонными фруктами. По словам Марины Корольковой, управляющего торговым центром, она приняла участие в бизнес-пикнике с благотворительными целями. Марина старается помочь полуторагодовалому Илюше Дятько из Сосновоборска получить право на жизнь.

Добрые дела делаются тихо». Часто это слышу с экрана телевизора или читаю на страницах соцсетей. А я так не считаю! Для чего нужна известность, узнаваемость, публичность? Чтобы тебя услышали! Я хочу рассказать про одного мужественного мальчика, Илью Дятько, и его дружную семью, с несокрушимой верой в победу. На данный момент они борются со страшной болезнью — спинальной мышечной атрофией (СМА 2). Жизнь мальчика только начинается, ему всего 1 год 4 месяца! Еще совсем недавно диагноз «спинальная мышечная атрофия» означал смертельный приговор, но несколько лет назад появилось первое лекарство для таких пациентов, которое позволяет человеку со «сломанным» геном вести нормальную жизнь. Стоимость препарата составляет более 2 млн долларов (порядка 160 млн рублей). Его необходимо поставить до двух лет. У Ильи еще есть время и шанс, чтобы полноценно жить, играть и веселиться, баловаться, учиться новому и познавать мир. Что такое 100, 200, 300 рублей? Это жвачка, шоколадка, брелок или какая-то мелочь. А для Ильи это жизнь! Если каждый поможет Илье посильной суммой, жизнь маленького человека будет спасена!» — обратилась Марина Королькова к присутствующим.

C легкой руки Ульяны Гельбовой запрос на безалкогольные напитки стал трендом. Впервые партнером события «ДК» стал бренд Daily Wines — производитель безалкогольных вин.

На бизнес-пикнике мы презентовали новинки от наших безалкогольных поставщиков, и я была удивлена высоким интересом аудитории. Многие уже знают о безалкогольных винах, другие искренне удивлялись, что могут отлично поддержать компанию на вечеринке и, сев за руль, добраться до города», — рассказывает Ульяна Гельбова, официальный дистрибьютор Daily Wines в Красноярске и амбассадор безалкогольного вина.

Семейная пекарня «Формула хлеба» вновь порадовала гостей «ДК» хлебными изделиями по специальным рецептам и тающим во рту печеньем. Безглютеновый хлеб — еще один тренд из копилки полезных продуктов бизнес-пикника.

Поскольку дружескую встречу в Белом Замке проводило деловое издание, не обошлось и без интеллектуальных интеграций в программу. Инвестиционный партнер бизнес-пикника «БКС Мир инвестиций» провел викторину и вручил подарки самым продвинутым в инвестиционных вопросах. По словам Ксении Ашихминой, руководителя отдела маркетинговых коммуникаций компании, интерес к инвестициям в ценные бумаги существенно вырос за последнее время. И аудитория бизнес-пикника продемонстрировала это, ответив даже на профильные вопросы викторины.

Не только инвестиции, но и диджитал стремительно интегрируется в мир даже самых традиционных бизнесов. Партнер события — диджитал-агентство Alente — предоставило гостям «ДК» уникальную возможность аудита соцсетей или сайтов компаний. Порой именно с профессиональной обратной связи по онлайн-точкам входа начинается реальное ускорение бизнеса.

Но это не значит, что надо отказываться от офлайновых инструментов. Тем более что их инструментарий тоже растет. Постоянный печатный партнер «ДК» — типография КПД — более 25 лет на рынке. Каждый год компания представляет новинки для бизнеса. Думаете о том, какую летнюю сувенирную продукцию изготовить? Андрей Малюгин, основатель КПД, представил для розыгрыша забрендированные сумки-коврики для пикника в виде ярких, стильных сумок.

Пикниковую тему поддержал надежный партнер события СКБ банк, разыгравший наборы для идеального пикника. Также Банк Содействие коммерции и бизнесу — свой для каждого — пообещал исполнить желания всех, кто поучаствовал в аккордной интеграции партнера — запуске счастливых шаров.

Пожалуй, одним из самых желанных партнерских подарков розыгрыша стали сертификаты от первого премиального спортивного клуба в Красноярске World Class. Постоянный спортивный партнер следит за тем, чтобы гости «ДК» были в форме.

Разумеется, на бизнес-пикнике не обошлось и без культурной программы. Именно во время события в зале замка состоялась презентация фотопроекта «Визуализация». Темой фотопревращений стал французский кинематограф. Восемь предпринимательниц примерили на себя образы пленительных французских актрис. Получилась настоящая магия. За волшебство взялись фотохудожник Татьяна Вишневская, бьюти-стилист Мария Никитенко и стилист Наталья Ершова. А помогала им менеджер проекта Екатерина Гармаш.

Я подбирала образы, которые не входили бы в противоречие с моими героинями. Важно было не просто «нарядить» участниц фотопроекта в чужой облик, но раскрыть их собственную глубину, красоту и обаяние», — рассказывает Татьяна Вишневская.

По словам Марии Никитенко, работать приходилось в условиях, далеких от традиционных локаций бьюти-стилиста: на фермах, в мастерской художника, в чистом поле…

Чем сложнее задача, тем интереснее ее воплощать», — считает Мария.

Партнер бизнес-пикника — легендарный бренд французской натуральной косметики L'OCCITANE родом из Прованса — подарил творческой группе прекрасные наборы в ярких солнечных упаковках. А все героини фотопроекта получили сертификаты от Зоси Завялко, основателя бутика нижнего белья «Синяя птица».

Вновь на бизнес-пикнике был организован пленэр от художественной школы «Поздеевка». Мольберты расположили на террасе замка, откуда открываются виды, достойные кисти импрессионистов.

Также основатель «Поздеевки» Светлана Тетерина разыграла сертификат на урок у известного художника Андрея Исаенкова.

Прощаясь с гостями, ведущая события Елена Бердникова пообещала, что следующий бизнес-пикник обязательно состоится, и команда организаторов под руководством продюсера Анны Аульченко обязательно придумает что-нибудь не менее душевное и живописное.

P.S. Лучше слов атмосферу бизнес-пикника передают фотографии и видео Бориса Аульченко — мультимедийного партнера проекта, а также фотосессии с видом на сельский пейзаж под дождем Сергея Матерухина. Порадовать своего внутреннего ребенка гости бизнес-пикника смогли, фотографируясь в Фотобудке Ольги Бериловой — с усами, в шляпках и с другой карнавальной атрибутикой. Все фотографии здесь. и здесь