В Красноярске начинают работу Tres Cafeteros

Tres Cafeteros – это Павел Стабров, Федор Болехивский, развивающий доставку «Ай хинкали!» и проживающий в Колумбии Никита Быков, который организует поставки кофейного зерна.

Как рассказал DK.ru Павел Стабров, компания запускает две линейки кофе: Café con amor, это недорогой коммерческий кофе в белой упаковке. Вторая линейка - Calidad de Vida (качество жизни), это кофе категории special, его будут расфасовывать в крафт.

Café con amor переводится как «кофе с любовью», это то, что говорят в любом колумбийском доме, угощая этим напитком. Это будет коммерческое зерно, то есть такое, которое набрало по оценочной шкале SCA до 80 баллов. Добротный массовый кофе, сейчас мы ищем возможность сделать килограмм хорошей арабики по цене 1000 рублей. Все, что выше 80 баллов, относится к категории special, это зерно, которое можно проследить до конкретного фермера и его фермы. Это много вариантов, способов обработки, различных вкусов, и цена его может доходить до 10 тысяч рублей за килограмм», - пояснил Павел Стабров.

Tres Cafeteros планируют открыть интернет-магазин, доставку, а также открыть несколько торговых точек в Красноярске, где можно купить кофе в фасовке до килограмма, а также сет-боксы с зерном категории special в 100-граммовой упаковке.

Оценить вложения в проект на данном этапе Павел Стабров затруднился, но пока они составляют менее полумиллиона рублей, включая стоимость закупки партии кофе. Известно, что логотип обошелся в 15 тысяч. Пока это эскизный проект, по которому будет выполнена линогравюра.