Красноярская пекарня запустила сервис «оплаты лицом»

Владелец пекарни Vivo&Jolly Виктор Соломоник отмечает, что сервис удобен для тех, кто забыл кошелек. Кроме того, в него можно легко интегрировать бонусную программу.

Первую оплату лицом предприниматель протестировал сам. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SWiP, привязать к нему банковскую карту и отсканировать лицо. В кофейне сканер распознает клиента и проводит оплату.

Мы встроили туда же систему лояльности – каждый седьмой кофе бесплатно и кешбэк. Главное – ничего не надо доставать, показывать или говорить. Айтишненько и интровертненько, как я люблю», - объясняет Виктор Соломоник.

Если технология покажет свою эффективность, такие терминалы оплаты будут установлены во всех точках сети пекарен. Возможно, это первая такая практика в Красноярске. Как отмечает предприниматель, внедрить технологию смогли ьбыстро: от первой встречи с командой SWiP до первой оплаты прошло всего две недели.