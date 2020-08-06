Франчайзи Traveler`s Coffee в Красноярске будет развивать собственную сеть

Бизнесмен Асиф Алиев, управлявший кофейнями несколькими Traveler`s Coffee в Красноярске, объявил о прекращении работы под этим брендом. Об этом сообщил телеграм-канал «Бал дебютанток», сославшись на пост Алиева в Instagram.

Мы хотим быть уникальными, хотим формировать новое поколение кофеманов... Пришло время к переменам! Мы уходим от франшизы», — написал Алиев.

Речь идет о четырех кофейнях:

на улице Молокова, 60;

на проспекте Мира, 54;

на проспекте Красноярский рабочий, 195:

в ТРЦ «Планета».

Теперь эти заведения станут частью сети Lunga Group. Сейчас под этой маркой работает только кофейный ресторан на улице Парусная, 9 (мкрн. «Южный берег»), который Асиф Алиев открыл в мае 2020 года.

Когда означенные кофейни начнут работать под новым названием и во сколько обошелся их ребрендинг, неизвестно — связаться с Алиевым не удалось.

Напомним, что сеть Traveler’s Coffee создал в Новосибирске в 1997 году выходец из США Кристофер Тара-Браун. Позже совладельцем компании стал Анвар Пириев. Из-за расхождения во взглядах на бизнес Тара-Брауна отстранили от управления, после чего он уехал в Америку. А Анвар Пириев основал «Трэвелерс кофе Москва».

Первое заведение в Красноярске Traveler’s Coffee открыла в 2004-м. До выхода из франшизы кофеен Алиева, под этим брендом в городе, по данным сервиса «2ГИС», работало 12 заведений.