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Франчайзи Traveler`s Coffee в Красноярске будет развивать собственную сеть

Франчайзи Traveler`s Coffee в Красноярске будет развивать собственную сеть
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Четыре красноярские кофейни, работавшие под маркой Traveler`s Coffee, сменят свое название. Их владелец расторг договор франшизы с держателями бренда.

#НОВОСТИ
Бизнесмен Асиф Алиев, управлявший кофейнями несколькими Traveler`s Coffee в Красноярске, объявил о прекращении работы под этим брендом. Об этом сообщил телеграм-канал «Бал дебютанток», сославшись на пост Алиева в Instagram.
Мы хотим быть уникальными, хотим формировать новое поколение кофеманов... Пришло время к переменам! Мы уходим от франшизы», — написал Алиев.
Речь идет о четырех кофейнях:
  • на улице Молокова, 60;
  • на проспекте Мира, 54;
  • на проспекте Красноярский рабочий, 195:
  • в ТРЦ «Планета».
Теперь эти заведения станут частью сети Lunga Group. Сейчас под этой маркой работает только кофейный ресторан на улице Парусная, 9 (мкрн. «Южный берег»), который Асиф Алиев открыл в мае 2020 года.
 
Когда означенные кофейни начнут работать под новым названием и во сколько обошелся их ребрендинг, неизвестно — связаться с Алиевым не удалось.
 
Напомним, что сеть Traveler’s Coffee создал в Новосибирске в 1997 году выходец из США Кристофер Тара-Браун. Позже совладельцем компании стал Анвар Пириев. Из-за расхождения во взглядах на бизнес Тара-Брауна отстранили от управления, после чего он уехал в Америку. А Анвар Пириев основал «Трэвелерс кофе Москва».
 
Первое заведение в Красноярске Traveler’s Coffee открыла в 2004-м. До выхода из франшизы кофеен Алиева, под этим брендом в городе, по данным сервиса «2ГИС», работало 12 заведений.
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