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Асиф Алиев ищет партнеров для запуска новых кофейных проектов в Красноярске

Асиф Алиев ищет партнеров для запуска новых кофейных проектов в Красноярске
Иллюстрация: instagram.com/lunga_rest

Ресторатор присмотрел два помещения, в которых хочет открыть кофейные рестораны. С формой сотрудничества он пока не определился — выбирать ее будет в зависимости от возможностей инвестора.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторатор Асиф Алиев объявил о поиске партнеров на два новых проекта. Об этом он сообщил у себя в Instagram.
На сегодняшний день у нас есть два ТОПовых помещения для открытия кофеен. Возможность выгодного стартануть на перспективу», — написал он в посте.
Где именно расположены эти помещения, Алиев в разговоре с DK.RU предпочел умолчать, но пояснил, что они находятся в местах с хорошим доступом потенциальной целевой аудитории. Правда, в их оборудование и обустройство придется вкладываться «с нуля».
 
Общий объем инвестиций в эти проекты Алиев оценивает в 20 млн рублей. Как будут распределены доли в них, он не раскрывает, но уточняет, что готов рассматривать различные варианты — от совладения до франшизы.
Мы готовы формировать инвестиционное предложение под конкретного инвестора», — говорит он.
По словам Алиева, эти два новых заведения станут продолжением его проекта Lunga Rest — с тем же подходом и традициями, но более демократичными.
 
Напомним, что в августе 2020 года Асиф Алиев расторг договор франшизы с сетью кофеен Traveler`s Coffee, чтобы развивать собственную сеть. На сегодня он руководит шестью заведениями в Красноярске: кофейный ресторан Lunga Rest, четыре кофейни Lunga Coffee и бистро Луи Бидон.
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