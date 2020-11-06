Асиф Алиев ищет партнеров для запуска новых кофейных проектов в Красноярске

Ресторатор присмотрел два помещения, в которых хочет открыть кофейные рестораны. С формой сотрудничества он пока не определился — выбирать ее будет в зависимости от возможностей инвестора.

Красноярский ресторатор Асиф Алиев объявил о поиске партнеров на два новых проекта. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

На сегодняшний день у нас есть два ТОПовых помещения для открытия кофеен. Возможность выгодного стартануть на перспективу», — написал он в посте.

Где именно расположены эти помещения, Алиев в разговоре с DK.RU предпочел умолчать, но пояснил, что они находятся в местах с хорошим доступом потенциальной целевой аудитории. Правда, в их оборудование и обустройство придется вкладываться «с нуля».

Общий объем инвестиций в эти проекты Алиев оценивает в 20 млн рублей. Как будут распределены доли в них, он не раскрывает, но уточняет, что готов рассматривать различные варианты — от совладения до франшизы.

Мы готовы формировать инвестиционное предложение под конкретного инвестора», — говорит он.

По словам Алиева, эти два новых заведения станут продолжением его проекта Lunga Rest — с тем же подходом и традициями, но более демократичными.