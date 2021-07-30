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Собственник начал сносить кафе «Юнона и Авось». Оно давно заброшено

Собственник начал сносить кафе «Юнона и Авось». Оно давно заброшено
Иллюстрация: r24.fssp.gov.r

Кафе на Красноярском рабочем пришлось снести по решению суда. Как оказалось, участок земли использовался без необходимых на него документов. Сооружение сносят сами хозяева. С привлечением подрядчика.

#НОВОСТИ

Решение о сносе этого сооружения суд принял еще в 2020 году. Однако к демонтажу смогли приступить только сейчас.

Ранее приставы возбудили исполнительное производство, а также предприняли меры, благодаря которым должник начал осуществлять снос построек самостоятельно.

Исполнение решения суда о сносе строения проверяется судебным приставом.

Планируется, что все работы будут закончены в августе 2021 года.

Автор: Юлия Тарабан
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