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Красноярскому краю добавили 400 млн рублей на дороги

Красноярскому краю добавили 400 млн рублей на дороги
Иллюстрация: КрУДор

Эти деньги потратят на ремонт региональных трасс. Благодаря этому они будут введены в эксплуатацию уже в этом году, а не в следующем, как планировалось.

#НОВОСТИ
В рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» Красноярский край получит 400 млн рублей на дорожный ремонт, сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог (КрУДор).
 
По словам дорожников, эти деньги позволят приблизить срок ввода в эксплуатацию 24 объектов региональной дорожной сети. Объем работ, который был запланирован на 2022 год, удастся выполнить уже в этом году. Это 26 км восстановленного дорожного покрытия
На сегодняшний день все 24 объекта в работе, 9 из них сданы в эксплуатацию, 9 находятся на завершающей стадии. Полная сдача в эксплуатацию запланирована до октября», — рассказали в КрУДоре.
Добавим, что, вместе с Красноярским краем, дополнительные финансы на ремонт дорог получили еще 83 субъекта федерации. Общая сумма составляет 30 млрд рублей. Деньги выделены из резервного фонда РФ.
Автор: Петр Савельев
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