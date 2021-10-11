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Красноярский край получит на ремонт дорог и установку камер 20 млрд рублей

Красноярский край получит на ремонт дорог и установку камер 20 млрд рублей
Иллюстрация: КрУДор

До 2024 года получит на ремонт дорог и установку камер более 20 млрд рублей в рамках программы «Развитие транспортной системы».

#НОВОСТИ

На ремонт дорог планируется направить 10,5 млрд рублей и еще 9 млрд рублей пойдут на реконструкцию и строительство. Из конкретных проектов называется строительство моста в Манском районе, восстановление переправы в Кеми, Усе, Джеби, дорожные работы на трассах «Епишино – Северо-Енисейский» и «Красноярск – Элита».

Кроме того, 1,5 млрд рублей заложено в бюджете на установку камер и пунктов весогабаритного контроля на участках «Ачинск – Троицкое» и «Красноярск – Элита».

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Автор: Петр Савельев
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