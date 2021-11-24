Енисейскую Сибирь презентовали французам
Иностранным инвесторам рассказали о потенциале регионов, которые входят в Енисейскую Сибирь, и возможностях, открывающихся перед ними.
Уже сейчас многие компании рассматривают Красноярский край, Хакасию и Тыву в качестве приоритетных направлений для инвестирования в таких отраслях, как логистика, сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, туризм и многих других», — сказал он.
По результатам исследований международной консалтинговой организации, именно Красноярск может стать эффективным логистическим хабом в контексте организации воздушного коридора Азия — Европа, а в перспективе — трансполярного воздушного коридора Азия — США», — подчеркнул Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.
Накануне в Москве состоялось заседание российско-японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Потенциальным партнерам представили два проекта КИП «Енисейская Сибирь».
В «Восток Ойл» хотят заманить индийских инвесторов
Несколько компаний сейчас рассматривают возможность вхождения в этот проект «Роснефти», который реализуется на Таймыре. Пока они проводят техническую оценку его месторождений.
Енисейская Сибирь как вторая промышленная революция в макрорегионе
Межрегиональный проект Енисейская Сибирь развивается на наших глазах. Эксперты «ДК» — о том, куда движется Енисейская Сибирь.