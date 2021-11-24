Енисейскую Сибирь презентовали французам

Проект «Енисейская Сибирь» представили французским инвесторам. Встреча проходила в формате видеоконференции.

Принимавший в ней участие торговый представитель России во Франции Михаил Макаров отметил, что Енисейская Сибирь — это крупный регион со значительным потенциалом роста.

Уже сейчас многие компании рассматривают Красноярский край, Хакасию и Тыву в качестве приоритетных направлений для инвестирования в таких отраслях, как логистика, сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, туризм и многих других», — сказал он.

Участники представили проекты из сферы логистики, переработки леса, сельского хозяйства и туризма. В частности, проект создания ягодного сада в Аскизском районе Хакасии, проект этнопарка в Березовском районе Красноярского края и строительство сети эко-отелей на территории Енисейской Сибири.

Отдельное внимание было уделено проекту международного транспортно-логистического и производственного хаба, который планируется создать на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Его использование при поставке в Сибирь товаров из-за рубежа позволит существенно сократить сроки доставки и затраты на транспортную логистику.

По результатам исследований международной консалтинговой организации, именно Красноярск может стать эффективным логистическим хабом в контексте организации воздушного коридора Азия — Европа, а в перспективе — трансполярного воздушного коридора Азия — США», — подчеркнул Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

В качестве потенциальных резидентов Корпорация развития Енисейской Сибири рассматривает производителей лекарственных средств, косметической продукции и парфюмерии, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, авиастроительные компании. В списке ограничений лишь производители спиртосодержащей продукции и табака, а также компании, производство которых опасно располагать вблизи аэропорта.