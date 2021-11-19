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Проект развязки на Пашенный проходит Госэкспертизу

Проект развязки на Пашенный проходит Госэкспертизу
Иллюстрация: admkrsk.ru

Проект дорожной развязки с Пашенного на Николаевский мост отправили на Госэкспертизу, — сообщает администрация Красноярска.

#НОВОСТИ

Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори» — это долгожданный проект, воплощение которого создаст неоспоримые удобства для автомобилистов. Проектируемая автомобильная дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительная, по ул. Графитная на северо-запад до Николаевского моста по стыку черты городской застройки и промышленных территорий. Для строительства развязки понадобится освобождение части земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками. Работы по освобождению земли идут параллельно с подготовкой проекта. Собственники участков уже получили уведомления о предстоящем изъятии для муниципальных нужд», - заявил Юрий Шестопалов, руководитель МКУ «УКС».

Сумма возмещения поступит на счет собственника дома в следующем году. Если же владельцев домов не устроят суммы, решать вопрос придется в суде.

В 2022 году монтажные работы проведут за счет средств бюджета краевого центра, а в 2023 году на строительство развязки выделят средства в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

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Автор: Петр Савельев
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