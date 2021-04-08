Пашенному добавят два новых проезда

Первая из этих дорог свяжет микрорайон с Николаевским мостом, а вторая с Предмостной площадью. Правда, строительство начнется не раньше следующего года.

Городские власти планируют построить две новых дороги, которые должны повысить транспортную доступность микрорайона Пашенный. Об этом рассказали в Горсовете Красноярска.

Первая из них — часть развязки «Тихие зори». Он соединит улицу Судостроительную с Николаевским мостом. Такое решение обсуждалось еще в 2015 году, но тогда из-за сложности согласований с собственниками земли, по которой должна была пройти дорога, проект свернули. Сейчас нашли новый путь. На реализацию этого проекта из городского бюджета планируют выделить 172 млн рублей в 2022 году и 196 млн — в 2023-м. Сдать же дорогу обещают в 2023 году.

Второй проезд должен соединить улицу Судостроительную с улицей Гладкова, пройдя между домами Судостроительная, 175 и Анатолия Гладкова, 20. Когда начнется его строительство, пока неизвестно — в этом году выделено только 5,5 млн рублей на проектно-изыскательные работы.

Примечательно, что проект подобной дороги тоже существовал ранее, но от него отказались из-за недовольства жителей. Теперь же, как уверяют власти, все претензии горожан учтены.