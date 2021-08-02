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Дело близится к развязке: земля зарезервирована

Дело близится к развязке: земля зарезервирована
Иллюстрация: dela.ru

Мэрия зарезервировала земли для строительства долгожданной развязки в микрорайоне Пашенный.

#НОВОСТИ

Подтверждающий документ размещен на сайте администрации Красноярска. Резервирование ограничено 3 годами. Территория состоит из 40 участков.

Дорога соединит развязку с Пашенным до примыкания к ул. Судостроительной. По предварительным данным, протяжённость объекта составит 1,07 км. Однако пока проекта развязки в готовом виде нет. Он корректируется. Обещают представить его в ноябре текущего года.

К строительству планируют приступить в 2022 году, а ввести развязку в эксплуатацию — в 2023. 

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Автор: Петр Савельев
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