Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.02
73,30
88,97
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Определен проектировщик строительства развязки Пашенный-Николаевский мост

Определен проектировщик строительства развязки Пашенный-Николаевский мост
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярске подведены итоги аукциона на корректировку ПСД автодороги, которая свяжет район Пашенный с новым Николаевским мостом.

#НОВОСТИ

«Красноярскгражданпроект» стал победителем аукциона и займется корректировкой проекта дороги с густонаселенного Пашенного на Николаевский мост.

Сумма контракта при объявлении торгов составляла 15 млн рублей, однако победитель сократил сумму до 8,5 млн рублей.

На конкурс, который состоялся 5 февраля, заявились три участника: АO «Красноярскгражданпроект», ООО «АСПК-ПРОЕКТ» и ООО «Велариум». Все они предложили снижение первоначальной цены более чем на 6 млн рублей, однако комиссия признала заявки обоих ООО несоответствующими требованиями и выбрала исполнителем градостроительный институт.

В первую очередь будут проведены изыскания и получено одобрение госэкспертизы. Длина дороги составит чуть более 1 км.

В настоящее время строительство осложняется наличием частной собственности земельных участков, где планируется строительство будущей автотрассы. Для снижения проблем и накладных расходов по выкупу земель и необходима корректировка проекта.

Проектировщики по контракту должны закончить корректировку до 19.11.2021 года, а запуск в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Определен проектировщик строительства развязки Пашенный-Николаевский мост 1

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Основатель парка «Остров сокровищ» заявила о его закрытииОснователь парка «Остров сокровищ» заявила о его закрытии
  • Владельцы подпольного казино арестованы в КрасноярскеВладельцы подпольного казино арестованы в Красноярске
  • В Красноярске планируют реконструкцию сразу двух театровВ Красноярске планируют реконструкцию сразу двух театров
  • 50-метровое колесо обозрения появится на правом берегу Красноярска50-метровое колесо обозрения появится на правом берегу Красноярска
  • Как на дрожжах: в Красноярске снова выросли цены на продукты питанияКак на дрожжах: в Красноярске снова выросли цены на продукты питания
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.