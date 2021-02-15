Определен проектировщик строительства развязки Пашенный-Николаевский мост

В Красноярске подведены итоги аукциона на корректировку ПСД автодороги, которая свяжет район Пашенный с новым Николаевским мостом.

«Красноярскгражданпроект» стал победителем аукциона и займется корректировкой проекта дороги с густонаселенного Пашенного на Николаевский мост.

Сумма контракта при объявлении торгов составляла 15 млн рублей, однако победитель сократил сумму до 8,5 млн рублей.

На конкурс, который состоялся 5 февраля, заявились три участника: АO «Красноярскгражданпроект», ООО «АСПК-ПРОЕКТ» и ООО «Велариум». Все они предложили снижение первоначальной цены более чем на 6 млн рублей, однако комиссия признала заявки обоих ООО несоответствующими требованиями и выбрала исполнителем градостроительный институт.

В первую очередь будут проведены изыскания и получено одобрение госэкспертизы. Длина дороги составит чуть более 1 км.

В настоящее время строительство осложняется наличием частной собственности земельных участков, где планируется строительство будущей автотрассы. Для снижения проблем и накладных расходов по выкупу земель и необходима корректировка проекта.

Проектировщики по контракту должны закончить корректировку до 19.11.2021 года, а запуск в эксплуатацию запланирован на 2023 год.