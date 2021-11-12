Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.11
71,81
82,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Набережная Качи получила имя Петра Пимашкова

Набережная Качи получила имя Петра Пимашкова
Иллюстрация: kraskompas.ru

Комиссия по переименованию внутригородских объектов приняла решение присвоить набережной Качи имя бывшего мэра Красноярска. Сегодня соответствующее постановление подписал Сергей Еремин.

#НОВОСТИ

Напомним, инициатива назвать один из знаковых городских объектов именем Петра Ивановича Пимашкова исходила от депутатов горсовета Красноярска.

Напомним, Петр Пимашков руководил Красноярском 15 лет, с 2016 года он представлял Красноярский край в Государственной Думе. За время, что он был мэром города, в Красноярске появилось много знаковых объектов: «Биг-Бен», фонтаны, яблоневый сад на острове Татышев, была благоустроена набережная Качи.

Пимашков скончался 12 августа 2021 года от сердечного приступа. Произошло это в Сочи, где он находился на отдыхе.

По теме:

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Борьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-кодуБорьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-коду
  • Полиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнесПолиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнес
  • «Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Детские пространства развития»«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Детские пространства развития»
  • Мэр Красноярска поменял двух глав районных администрацийМэр Красноярска поменял двух глав районных администраций
  • «Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс и выставочный центр мостом«Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс и выставочный центр мостом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.