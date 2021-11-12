Набережная Качи получила имя Петра Пимашкова
Комиссия по переименованию внутригородских объектов приняла решение присвоить набережной Качи имя бывшего мэра Красноярска. Сегодня соответствующее постановление подписал Сергей Еремин.
Напомним, инициатива назвать один из знаковых городских объектов именем Петра Ивановича Пимашкова исходила от депутатов горсовета Красноярска.
Напомним, Петр Пимашков руководил Красноярском 15 лет, с 2016 года он представлял Красноярский край в Государственной Думе. За время, что он был мэром города, в Красноярске появилось много знаковых объектов: «Биг-Бен», фонтаны, яблоневый сад на острове Татышев, была благоустроена набережная Качи.
Пимашков скончался 12 августа 2021 года от сердечного приступа. Произошло это в Сочи, где он находился на отдыхе.
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