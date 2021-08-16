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Красноярск готовится проститься с Петром Пимашковым: в городе меняют схему движения

Красноярск готовится проститься с Петром Пимашковым: в городе меняют схему движения
Иллюстрация: Яндекс

Из-за церемонии прощания с Петром Пимашковым в центре города изменится схема движения транспорта. В районе краевой филармонии перекроют часть улиц, ограничат парковку.

#НОВОСТИ

Уже сегодня с 20.00 нельзя будет парковаться на улице Каратанова (от Карла Маркса до Ленина) и проспекте Мира (от Каратанова до площади Мира). Ограничения буду действовать до 13.00 следующего дня.

17 августа можно будет парковаться на платных парковках в районе вантового моста и здания краевой филармонии. До конца панихиды они будут бесплатными.

Кроме того, из-за прощания с Петром Пимашковым пришлось сдвинуть время перекрытия улицы Карла Маркса. Движение там планировали ограничить в выходные из-за строительства пешеходного моста. Однако планы перенесли на 18 августа.

Регулировать движение на участках, расположенных в районе краевой филармонии, будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, прощание с бывшим мэром Красноярска Петром Пимашковым пройдет в БКЗ на площади Мира, 2 «б» с 11:00 до 13:00.

Его похоронят на Аллее Славы на Бадалыке, рядом с женой, которая умерла в 2008 году.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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