Красноярск готовится проститься с Петром Пимашковым: в городе меняют схему движения
Из-за церемонии прощания с Петром Пимашковым в центре города изменится схема движения транспорта. В районе краевой филармонии перекроют часть улиц, ограничат парковку.
Уже сегодня с 20.00 нельзя будет парковаться на улице Каратанова (от Карла Маркса до Ленина) и проспекте Мира (от Каратанова до площади Мира). Ограничения буду действовать до 13.00 следующего дня.
17 августа можно будет парковаться на платных парковках в районе вантового моста и здания краевой филармонии. До конца панихиды они будут бесплатными.
Кроме того, из-за прощания с Петром Пимашковым пришлось сдвинуть время перекрытия улицы Карла Маркса. Движение там планировали ограничить в выходные из-за строительства пешеходного моста. Однако планы перенесли на 18 августа.
Регулировать движение на участках, расположенных в районе краевой филармонии, будут сотрудники ГИБДД.
Напомним, прощание с бывшим мэром Красноярска Петром Пимашковым пройдет в БКЗ на площади Мира, 2 «б» с 11:00 до 13:00.
Его похоронят на Аллее Славы на Бадалыке, рядом с женой, которая умерла в 2008 году.
Читайте также:
-
Красноярцы просят оставить «Бременских музыкантов» в память о Петре Пимашкове
Жительница Красноярска Ольга Абанцева в Facebook обратилась к мэру города Сергею Еремину с просьбой не разрушать скульптуру «Бременские музыканты» и найти другое место для стелы трудовой доблести.
-
Прощание с Петром Пимашковым пройдет во вторник
Петр Иванович руководил Красноярском в течение 15 лет. В последние годы он представлял край в Государственной Думе РФ. Умер он в Сочи, где находился на отдыхе.
-
Умер экс-мэр Красноярска Петр Пимашков
Скончался мэр Красноярска, депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков. Причины смерти политика пока неизвестны. Ему было 73 года. Красноярск Пимашков возглавил 6 декабря 1996 года.
-