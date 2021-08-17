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Красноярск прощается со свои бывшим главой Петром Пимашковым

Красноярск прощается со свои бывшим главой Петром Пимашковым
Иллюстрация: krsk.aif.ru

Экс-градоначальник, а в последние годы депутат Госдумы, скончался в конце прошлой недели. Ему было 73 года. Городом он руководил с 1996 года по 2011-й.

#НОВОСТИ
Торжественная церемония прощания с бывшим мэром Красноярска Петром Пимашковым проходит сейчас в зале торжеств Красноярской филармонии.
 
По словам очевидцев, почтить его память пришли не только бывшие коллеги и соратники экс-главы города, но и простые красноярцы. Из заметных политических фигур здесь министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, глава Горсовета Наталия Фирюлина, заместитель главы города Олег Животов, Анатолий Матюшенко, Вера Оськина и другие.
 
Торжественная панихида началась в 11:00. Продлится она примерно до 13:00, а после траурная процессия направится к кладбищу Бадалык, на Алее Славы которого и будет погребен Пимашков.
 
Желающим отдать дань памяти экс-мэру стоит помнить, что в районе площади Мира со вчерашнего вечера запрещена парковка.
Напомним, что о смерти Петра Пимашкова стало известно 12 августа 2021 года. По имеющейся информации, трагедия произошла в Сочи, где он отдыхал.
Автор: Петр Савельев
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