Красноярск прощается со свои бывшим главой Петром Пимашковым

Экс-градоначальник, а в последние годы депутат Госдумы, скончался в конце прошлой недели. Ему было 73 года. Городом он руководил с 1996 года по 2011-й.

Торжественная церемония прощания с бывшим мэром Красноярска Петром Пимашковым проходит сейчас в зале торжеств Красноярской филармонии.

По словам очевидцев, почтить его память пришли не только бывшие коллеги и соратники экс-главы города, но и простые красноярцы. Из заметных политических фигур здесь министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, глава Горсовета Наталия Фирюлина, заместитель главы города Олег Животов, Анатолий Матюшенко, Вера Оськина и другие.

Торжественная панихида началась в 11:00. Продлится она примерно до 13:00, а после траурная процессия направится к кладбищу Бадалык, на Алее Славы которого и будет погребен Пимашков.

Желающим отдать дань памяти экс-мэру стоит помнить, что в районе площади Мира со вчерашнего вечера запрещена парковка.