Станцию метро в Красноярске могут назвать именем Петра Пимашкова

Депутаты городского совета предложили увековечить память бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова и назвать его именем один из значимых объектов города.

Сейчас вариантов несколько: Театральная площадь, набережная реки Кача, железнодорожный вокзал. Или одна из станций метро.

Предложение уже направили для рассмотрения мэру города Сергею Еремину.

Экс-мэр Красноярска Петр Пимашкова скончался 12 августа на 74 году жизни от сердечного приступа. Трагедия произошла в городе Сочи, где он находился на отдыхе со своей семьей.

Напомним, Красноярск Пимашков возглавил 6 декабря 1996 года. Он руководил городом до декабря 2011 года. С сентября 2016 года он представлял Красноярский край.

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