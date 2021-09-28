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Станцию метро в Красноярске могут назвать именем Петра Пимашкова

Станцию метро в Красноярске могут назвать именем Петра Пимашкова
Иллюстрация: Яндекс

Депутаты городского совета предложили увековечить память бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова и назвать его именем один из значимых объектов города.

#НОВОСТИ

Сейчас вариантов несколько: Театральная площадь, набережная реки Кача, железнодорожный вокзал. Или одна из станций метро.

Предложение уже направили для рассмотрения мэру города Сергею Еремину.

Экс-мэр Красноярска Петр Пимашкова скончался 12 августа на 74 году жизни от сердечного приступа. Трагедия произошла в городе Сочи, где он находился на отдыхе со своей семьей.

Напомним, Красноярск Пимашков возглавил 6 декабря 1996 года. Он руководил городом до декабря 2011 года. С сентября 2016 года он представлял Красноярский край.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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