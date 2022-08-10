В Красноярске выбрали компанию для строительства метро

Сегодня в стенах правительства края подписали контракты для выполнения проектных и строительно-монтажных работ для создания линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.

Подрядчиком стала группа компаний «Моспроект-3». Ей предстоит выполнить работы «под ключ». К ним приступят в этом году. Линия метрополитена должна быть готова в 2026 году. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты. На работы по подготовке площадки средства выделят из регионального бюджета.

Как сообщается на сайте правительства края, ветка пройдет от Высотной до Шахтеров. На участке в 11 километров разместят 6 станций — 4 подземных и 2 наземных. В перспективе ветку могут продлить еще на 4 км и возвести еще 6 дополнительных наземных станций.

Мы предложим краю одни из самых современных технологических решений, которыми мы владеем», — рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

В частности, специалисты компании планируют отказаться от станций глубокого заложения, чтобы сократить затраты на строительные работы, а также уменьшить время выхода из метрополитена.