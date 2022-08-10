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В Красноярске выбрали компанию для строительства метро

В Красноярске выбрали компанию для строительства метро
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сегодня в стенах правительства края подписали контракты для выполнения проектных и строительно-монтажных работ для создания линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.

#НОВОСТИ
Подрядчиком стала группа компаний «Моспроект-3». Ей предстоит выполнить работы «под ключ». К ним приступят в этом году. Линия метрополитена должна быть готова в 2026 году. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты. На работы по подготовке площадки средства выделят из регионального бюджета. 
 
Как сообщается на сайте правительства края, ветка пройдет от Высотной до Шахтеров. На участке в 11 километров разместят 6 станций — 4 подземных и 2 наземных. В перспективе ветку могут продлить еще на 4 км и возвести еще 6 дополнительных наземных станций.
Мы предложим краю одни из самых современных технологических решений, которыми мы владеем», — рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.
В частности, специалисты компании планируют отказаться от станций глубокого заложения, чтобы сократить затраты на строительные работы, а также уменьшить время выхода из метрополитена.  

Справка

 
Холдинг включает в себя три компании: «Моспроект-3», «Моспромпроект» и «МНИИТЭП». ГК «Моспроект-3» обеспечивает высокотехнологичные решения в сфере транспортного строительства и комплексного развития территорий. Компания имеет большой опыт реализации инфраструктурных проектов в Москве и регионах. Сейчас компания строит участки двух линий метрополитена в Нижнем Новгороде. Ранее проектировщики компании создали концепцию легкорельсового транспорта в Челябинске. На территории Новой Москвы инженеры холдинга создали наземный участок в створе автомобильной магистрали.
 

 

Автор: Петр Савельев
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