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Губернатор Усс: «Трудности временные, а метро — навсегда»

Губернатор Усс: «Трудности временные, а метро — навсегда»
Иллюстрация: krskstate.ru

Александр Усс, губернатор Красноярского края оценил подписание контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске как историческое событие.

#НОВОСТИ

Уже осенью 2022 специалисты могут начать работы по выносу инженерных сетей для строительства метрополитена, а через 3…5 месяцев — начало подземных проходок. Проект рассчитан на четыре года, ввод объекта намечен до начала 2026.

Вчера мы стали свидетелями по-настоящему исторического события — подписания контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске, от проектирования и до финиша. Это наша красноярская мечта, поддержанная президентом России. И для меня оно является, возможно, главным делом жизни. Мы будем строить метро не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Есть все основания считать, что это будет одно из лучших решений в области метростроительства в стране», — отметил Александр Усс.

Глава региона рассказал, что вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошел новый термин — рельсовый скоростной транспортный комплекс (РСТК) — который предполагает совмещение экологичных видов транспорта — трамвая и подземной части метрополитена для удобства пассажиров. Жители и гости столицы края смогут насквозь проехать через город, практически не выходя из вагона.

Для реализации проекта РСТК разрабатывается концепция замены всего трамвайного комплекса Красноярска — речь идет об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до Солнечного и правобережья города. Этот масштабный проект оценивается в сумму 23,1 млрд рублей.

Тем не менее, губернатор предупредил горожан, что они должны быть готовы к неудобствам, которые принесет строительство — перекрытие улиц, вскрытие проезжей части и дорожные пробки.

Нам надо перетерпеть какое-то время и помнить, что трудности временные, а метро — навсегда», — добавил глава Красноярского края.

Губернатор Усс: «Трудности временные, а метро — навсегда» 1
Фото: krskstate.ru
 

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Автор: Петр Савельев
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