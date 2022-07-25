Арестован министр транспорта Красноярского края
Константина Димитрова, главу Минтранса края по решению суда заключили в изолятор до 19 сентября 2022.
Константина Димитрова, министра транспорта Красноярского края отправили в СИЗО до 19 сентября 2022 — такое решение принял Центральный районный суд.
Арест г-на Димитрова, занимавшего пост министра транспорта с 2017, возможно связан с уголовным делом Олега Митволя, председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ», которому инкриминируют хищение 0,9 млрд рублей, связанных с выполнением подряда по актуализации проекта красноярского метро.
DK.RU сообщал, что Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить нанесенный бюджету ущерб, — об этом рассказали в Красноярском краевом суде.
Через месяц после ареста Митволя, 7 июля 2022, был арестован Константин Мандров, экс-глава транспортного управления края — заказчика корректировки ПСД метрополитена в Красноярске. По данным прокуратуры, в сентябре 2019 КГАУ «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт, в рамках которого необходимо было скорректировать ПСД на строительство первой линии метро Красноярска на сумму более 0,975 млрд рублей. В декабре 2019 г-н Мандров подписал акт приема-передачи, хотя знал, что отсутствует положительное заключение госэкспертизы, а работы не выполнены в полном объеме.
Константину Мандрову предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), максимальное наказание по этой части — десять лет лишения свободы.
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