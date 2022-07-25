Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.07
57,39
57,76
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Арестован министр транспорта Красноярского края

Константин Димитров, министра транспорта Красноярского края
Константин Димитров, министра транспорта Красноярского края . Иллюстрация: yandex.ru

Константина Димитрова, главу Минтранса края по решению суда заключили в изолятор до 19 сентября 2022.

#НОВОСТИ

Константина Димитрова, министра транспорта Красноярского края отправили в СИЗО до 19 сентября 2022 — такое решение принял Центральный районный суд.

Арест г-на Димитрова, занимавшего пост министра транспорта с 2017, возможно связан с уголовным делом Олега Митволя, председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ», которому инкриминируют хищение 0,9 млрд рублей, связанных с выполнением подряда по актуализации проекта красноярского метро.

DK.RU сообщал, что Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить нанесенный бюджету ущерб, — об этом рассказали в Красноярском краевом суде.

Через месяц после ареста Митволя, 7 июля 2022, был арестован Константин Мандров, экс-глава транспортного управления края — заказчика корректировки ПСД метрополитена в Красноярске. По данным прокуратуры, в сентябре 2019 КГАУ «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт, в рамках которого необходимо было скорректировать ПСД на строительство первой линии метро Красноярска на сумму более 0,975 млрд рублей. В декабре 2019 г-н Мандров подписал акт приема-передачи, хотя знал, что отсутствует положительное заключение госэкспертизы, а работы не выполнены в полном объеме.

Константину Мандрову предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), максимальное наказание по этой части — десять лет лишения свободы.

 

Читайте далее

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Центр Красноярска на сутки останется без холодной водыЦентр Красноярска на сутки останется без холодной воды
  • Владельца красноярского кредитного кооператива отдадут под суд за хищение 116 млн рублейВладельца красноярского кредитного кооператива отдадут под суд за хищение 116 млн рублей
  • Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в КрасноярскеBellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске
  • В Красноярске состоялся воркшоп «Как не надо продвигать проект в интернете»В Красноярске состоялся воркшоп «Как не надо продвигать проект в интернете»
  • Из Красноярска с 3 ноября «Аврора» запустит рейсы в Южно-СахалинскИз Красноярска с 3 ноября «Аврора» запустит рейсы в Южно-Сахалинск
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.