Комиссия определилась: за кресло мэра Красноярска поборются два кандидата
Комиссия заслушала доклады 21 претендента на мэрское кресло. Каждый презентовал свою программу преобразования и развития города, а также ответил на вопросы комиссии.
9 сентября в горсовете заслушали заключительные выступления кандидатов — и.о. главы города Владислава Логинова и главы Центрального района Красноярска Вадима Войцеховского.
В итоге именно они, по решению комиссии, прошли в финальный тур. Владислав Логинов набрал 1 734, Вадим Войцеховский —1 532 балла, пишут «Городские новости».
Выборы нового главы Красноярска пройдут в горсовете 13 сентября.
Напомним, изначально на пост мэра Красноярска претендовали 24 человека, однако троих комиссия не допустила к выборам.
Ранее DK.RU рассказывал, что комиссия, которая и выбирала претендентов на кресло главы города, состояла из депутатов городского совета и кандидатов от губернатора края.
Прежний мэр Красноярска Сергей Еремин покинул пост в городской администрации и ушел работать в правительство края в августе 2022.
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