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Комиссия определилась: за кресло мэра Красноярска поборются два кандидата

Комиссия определилась: за кресло мэра Красноярска поборются два кандидата
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Комиссия заслушала доклады 21 претендента на мэрское кресло. Каждый презентовал свою программу преобразования и развития города, а также ответил на вопросы комиссии.

#НОВОСТИ

9 сентября в горсовете заслушали заключительные выступления кандидатов — и.о. главы города Владислава Логинова и главы Центрального района Красноярска Вадима Войцеховского.

В итоге именно они, по решению комиссии, прошли в финальный тур. Владислав Логинов набрал 1 734, Вадим Войцеховский —1 532 балла, пишут «Городские новости».

Выборы нового главы Красноярска пройдут в горсовете 13 сентября.

Напомним, изначально на пост мэра Красноярска претендовали 24 человека, однако троих комиссия не допустила к выборам. 

Ранее DK.RU рассказывал, что комиссия, которая и выбирала претендентов на кресло главы города, состояла из депутатов городского совета и кандидатов от губернатора края.

Прежний мэр Красноярска Сергей Еремин покинул пост в городской администрации и ушел работать в правительство края в августе 2022.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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