Горшочек не вари: кандидаты на пост мэра Красноярска никак не заканчиваются
В день знаний список кандидатов на пост главы Красноярска прирос еще тремя претендентами.
Во-первых, это Александр Потылицын, снискавший в Красноярске репутацию «вечного кандидата». На протяжении 30 лет 71-летний г-н Потылицын постоянно выставляет свою кандидатуру на выборы разных уровней: от Горсовета до губернатора. Вот и на этот раз не обошлось без политически активного красноярца. С — стабильность.
Также подал заявление председатель партии Социальной защиты Альберт Васильев. Вы не знали о существовании такой партии, а она есть. Мы даже зашли на партийный сайт — повестка близка к Партии пенсионеров.
Третьим на 1 сентября стал Егор Бочаров, о котором известно, что он директорствует в юридическом агентстве.
Скорее всего претенденты еще будут прибывать.
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