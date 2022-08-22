На конкурс по выбору мэра Красноярска зарегистрировались еще три кандидата

Сегодня в Горсовет было подано сразу три заявления на участие в конкурсе по выборам мэра Красноярска.

Кандидаты — Алексей Аксютенко, Александр Шестаков и Роман Мошенсон.

Про биографию г-на Аксютенко DK.RU подробно рассказывал здесь, теперь кандидат официально подал заявку и первый пакет требуемых документов.

Второй кандидат — Александр Шестаков — глава союза байкеров Красноярска. Кроме того, г-н Шестаков — член общественного совета МВД по Красноярскому краю, член Общественной палаты Красноярска, президент благотворительного фонда «Сибирские дороги». Также кандидат в 2020 вместе с братом открыл музей раритетных мотоциклов «Шестаков-реставрация» на месте площадки галереи «Год живописи». Образование — высшее, окончил торгово-экономический институт Красноярска.

Третий заявившийся кандидат — Роман Мошенсон. По открытым данным, г-н Мошенсон является гендиректором ООО «Мошенсон Групп» (Москва), основной вид деятельности которой — складирование и хранение.

Напомним, что первым заявление на конкурс подал Михаил Пашин, возглавляющий несколько ТСЖ. В 2020 г-н Пашин заявлялся на должность мэра Дивногорска.

Вторая заявка поступила от Алексея Полковникова, который называет себя «красноярским активистом» и публикует в ВК коллажи и реплики неоднозначного содержания.

Третья заявка поступила от фермера Алексея Герича, зарегистрированного в качестве ИП в Советском районе нашего города.

Напомним, прием заявок претендентов на пост мэра Красноярска продлится до 2 сентября 2022. Сам конкурс состоится 8 числа. И через неделю конкурсная комиссия выберет нового главу города.

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