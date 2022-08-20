Алексей Аксютенко намеревается выдвинуть кандидатуру на мэра Красноярска
Алексей Аксютенко заявил о намерении принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы города.
Г-н Аксютенко считает, что конкурс является возможностью предложить красноярцам альтернативный вариант развития мегаполиса, не смотря на шансы выиграть в конкурсе, равные встрече с динозавром.
В процедуре, которая происходит, мы понимаем, что результат известен, даже посмотрев на ту комиссию, которую назначили для проведения конкурсных процедур, я понимаю, что результат известен и краевая власть в любом случае, скажем так, добьется результата, который ей необходим», — пишет в ТГ-канале Алексей Аксютенко.
Аксютенко собирается представить полноценную выборную программу, где будет представлен новый взляд на управление мегаполисом.
Красноярцев долго убеждают, что никой реальной альтернативы действующей управленческой команде в городе нет.Я считаю, что это не так, что в миллионном Красноярске есть эффективные управленцы, которые могут без какого-либо кумовства принять участие в конкурсе и обозначить свою позицию».
альтернативный вариант развития столицы региона, отличный от того, что могут предложить власти края и их кандидат, который станет будущим мэром с большой долей вероятности».
Г-н Аксютенко заявляет, что не хочет
чтобы конкурс на право занять пост градоначальника превращали в фикцию с подставными кандидатами, именно такими действиями и убивается интерес горожан к политическим процессам».
Алексей Аксютенко поддерживает прямые выборы мэра и считает, что конкуренция крайне важна не только в экономике, но и в политике.
Мне не нравится, что конкурс на должность главы миллионного города напоминает игру в поддавки с какими-то подставными кандидатами, которые, может быть, на самом деле неплохие люди. Моя задача, как жителя города, который поддерживает прямые выборы мэра, навязать конкуренцию», — цитирует «Континент Сибирь» слова Алексей Аксютенко.
Напомним, Алексей Аксютенко работал в мэрии Красноярска в период 1999…2018. Получил известность у общественности, заняв должность главы управления наружной рекламы. После череды скандалов управленец написал заявление об уходе в январе 2018. Позже г-н Аксютенко занял пост вице-мэра Ярославля, где проработал 4 месяца. Карьера продолжилась в подмосковном Солнечногорске, также на должности вице-мэра. И также прервалась скандалом, связанным с отравлением участников форума «Территория смыслов».
В настоящее время г-н Аксютенко проживает в Москве, так как это связано с его профессиональной деятельностью.
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